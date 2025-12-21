察打轉偵察！　彩虹-7「瘦身」5噸更改戰場任務

▲彩虹-7完成首飛。（圖／翻攝自新京報）

軍武中心／綜合報導

彩虹-7高空高速隱身無人機於15日完成首飛任務，代表著大陸在高性能、高隱身無人機研製領域再邁出關鍵一步。據了解，彩虹-7自首度公開距今7年的時間裡，其最大起飛重量數據不斷降低，翼長及最大航時則不斷增加，意味該無人機已轉向主要執行情報偵察任務，明顯弱化甚至取消察打功能。

這款由中國航天科技集團有限公司第十一研究院（航天科技11院）研製的高空高速隱身無人機是在2018年首次以全尺寸模型在珠海航展中亮相，當時官方公開數據其最大起飛重量為13噸、翼展22米、巡航高度為10-13公里。到了2022年數據變成10噸的最大起飛重量、升限15公里、最大航時10小時，而在2024年的珠海航展中，最大起飛重量在縮小為8噸、翼展則增長為27.3米，同時升限級最大航時分別增加到了16公里及16小時。

這樣的「瘦身」過程無疑預告了彩虹-7已從最一開始的「高空、高速、隱身、長航時無人察打系統」，轉變為主要執行情報偵察任務。知名軍事自媒體「鼎盛沙龍」指出，近年幾次的局部戰爭，無人機已經成為戰場中不可或缺的重要裝備，其分級配套也伴隨著無人機的發展進一步的清晰化，早期彩虹-7這種大而全的構型似乎不再能夠滿足戰場的需求。

▼2018年首度亮相珠海航展的彩虹-7全尺寸模型。（圖／達志影像／美聯社）

同時從這次首飛的官方宣傳來看，文中只提到「滿足複雜條件下對地觀測、數據保障等高端需求」，這也說明了彩虹-7的任務需求轉向主要執行情報偵察任務，弱化甚至取消察打功能。

文章進一步表示，這種轉變主要有三個原因，首先是最直接的成本考量，現在用戶對於武裝裝備的成本都較為敏感，裝備既要管用又要用得起，如此一來在成本的壓力下已無法將所有功能堆在一起。第二，彩虹-7飛行速度慢，即便採用一定的隱身設計，但是RCS（雷達散射截面）明顯不如攻擊-11無人攻擊機，很難執行穿透式打擊任務。

最後，彩虹-7轉變成為戰場監視、情報偵察後，能夠在高對抗環境中執行隱蔽偵察和情報獲取，同時為遠距離打擊武器提供目標指示信息，代表著已不需要自己赤膊上陣。

▼彩虹-7在2025年珠海航展亮相超過27米的超大翼展，可長時間執行高空偵察、深度滲透任務。（圖／翻攝自環球網）