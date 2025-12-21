　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

察打轉偵察！　彩虹-7「瘦身」5噸更改戰場任務

▲大陸高空高速隱形無人機「彩虹-7」完成首飛。（圖／翻攝新京報）

▲彩虹-7完成首飛。（圖／翻攝自新京報）

軍武中心／綜合報導

彩虹-7高空高速隱身無人機於15日完成首飛任務，代表著大陸在高性能、高隱身無人機研製領域再邁出關鍵一步。據了解，彩虹-7自首度公開距今7年的時間裡，其最大起飛重量數據不斷降低，翼長及最大航時則不斷增加，意味該無人機已轉向主要執行情報偵察任務，明顯弱化甚至取消察打功能。

這款由中國航天科技集團有限公司第十一研究院（航天科技11院）研製的高空高速隱身無人機是在2018年首次以全尺寸模型在珠海航展中亮相，當時官方公開數據其最大起飛重量為13噸、翼展22米、巡航高度為10-13公里。到了2022年數據變成10噸的最大起飛重量、升限15公里、最大航時10小時，而在2024年的珠海航展中，最大起飛重量在縮小為8噸、翼展則增長為27.3米，同時升限級最大航時分別增加到了16公里及16小時。

這樣的「瘦身」過程無疑預告了彩虹-7已從最一開始的「高空、高速、隱身、長航時無人察打系統」，轉變為主要執行情報偵察任務。知名軍事自媒體「鼎盛沙龍」指出，近年幾次的局部戰爭，無人機已經成為戰場中不可或缺的重要裝備，其分級配套也伴隨著無人機的發展進一步的清晰化，早期彩虹-7這種大而全的構型似乎不再能夠滿足戰場的需求。

▼2018年首度亮相珠海航展的彩虹-7全尺寸模型。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼彩虹-7無人機首次亮相珠海航展。（圖／達志影像／美聯社）

同時從這次首飛的官方宣傳來看，文中只提到「滿足複雜條件下對地觀測、數據保障等高端需求」，這也說明了彩虹-7的任務需求轉向主要執行情報偵察任務，弱化甚至取消察打功能。

文章進一步表示，這種轉變主要有三個原因，首先是最直接的成本考量，現在用戶對於武裝裝備的成本都較為敏感，裝備既要管用又要用得起，如此一來在成本的壓力下已無法將所有功能堆在一起。第二，彩虹-7飛行速度慢，即便採用一定的隱身設計，但是RCS（雷達散射截面）明顯不如攻擊-11無人攻擊機，很難執行穿透式打擊任務。

最後，彩虹-7轉變成為戰場監視、情報偵察後，能夠在高對抗環境中執行隱蔽偵察和情報獲取，同時為遠距離打擊武器提供目標指示信息，代表著已不需要自己赤膊上陣。

▼彩虹-7在2025年珠海航展亮相超過27米的超大翼展，可長時間執行高空偵察、深度滲透任務。（圖／翻攝自環球網）

▲▼彩虹-7無人機挾帶著超過27米的超大翼展現身珠海，可長時間執行高空偵察、深度滲透任務。（圖／翻攝自環球網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白蘿蔔「精華部位」常被丟掉！專家嘆可惜：營養高2300倍
李洋當證婚人：終於有人能收服王齊麟了
快訊／55歲男手持鐮刀　路上四處徘徊
他肉搜張文科大論文　驚見「自拍照」當報告！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

察打轉偵察！　彩虹-7「瘦身」5噸更改戰場任務

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

2架殲-36編隊試飛　不同尾噴口證實「銀杏葉」一機兩款

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

察打轉偵察！　彩虹-7「瘦身」5噸更改戰場任務

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

2架殲-36編隊試飛　不同尾噴口證實「銀杏葉」一機兩款

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

歐陽靖恢單3年吐心聲！　昔淨身出戶累到哭：現在覺得很讚

肉身擋張文殞命網號召「記住余家昶」　友淚：10年前的話你實現了

三峽雙刀男砍車大鬧加油站「辦公室潑易燃液體」！檢方複訊後聲押

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

美國製造TOYOTA「明年逆輸入賣回日本」！首波3車型促進貿易往來

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　蘇俊賓：地方信仰交流安定人心

桃園六家扶輪社「團結行善」　捐贈電腦設備助大園新住民數位學習

埔里市區民宅傳火警...堆雜物助長火勢2鄰戶遭殃　消防隊動員打滅

許允樂冬至曝「媽煮紅豆湯圓寵女婿」　李玉璽甜回1符號閃爆

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

軍武熱門新聞

日經：川普「對台軍售」策略大轉向

2架殲-36帶不同尾噴口同框試飛

中科院證實　CL-20將全面用於攻擊載具

防意外攻擊　MIT防刺衣詢問度提高

美Shield AI來台推銷X-BAT無人機

運-30中型運輸機首飛

彩虹-7瘦身5噸從察打轉偵察

自殺無人艇「奮進魔鬼魚號」年產上看500艘！

Altius-600M攻擊無人機實彈射擊

福建艦升降機設計出現大缺陷

磐石軍艦成功靠泊南沙太平島

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

泰國引進陸製VT-4坦克發生膛炸

福建艦榴彈砲衝擊波阻蛙人襲擊

更多熱門

相關新聞

俄軍狂轟敖德薩　澤倫斯基：欲斷黑海出路

俄軍狂轟敖德薩　澤倫斯基：欲斷黑海出路

俄羅斯近日持續加大對烏克蘭南部港口重鎮敖德薩（Odesa）的空襲力道。烏克蘭當局指出，俄軍19日深夜再度對敖德薩地區發動飛彈與無人機混合攻擊，造成至少8人死亡、27人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直言，俄方此舉是要切斷烏克蘭通往黑海的出海通道。

川普：不排除與委內瑞拉開戰可能

川普：不排除與委內瑞拉開戰可能

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

普丁：終戰條件沒有妥協空間

普丁：終戰條件沒有妥協空間

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

關鍵字：

彩虹-7無人機航天科技大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面