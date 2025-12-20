北捷恐攻4死「停紅燈就被砍」高大成也喊恐怖：無路可逃才跳樓

▲高大成震驚，停個紅燈就被砍，覺得很恐怖。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市27歲男子張文昨（19）晚先在台北車站投擲多枚煙霧彈後，一路逃竄至中山商圈，他手持長刀向路人和店家隨機砍殺，造成4人死亡、11人受傷慘劇，知名法醫高大成說，停個紅燈，脖子就被砍掉，連他也覺得很恐怖，走在外面很危險，他認為，應釐清兇手背後有無朋友資助，以及是否宗教或是組織操控。

高大成認為，1個人買那麼多煙霧彈，費用又不便宜，店家一定會起疑，因此，兇手不是自己分批在不同店家買，就是找朋友幫忙，甚至可能資助，而張男前一天就去現場勘察，應調閱監視器看看身邊是否有同行者，釐清是獨自做案或是多人做案。

高大成說，張男曾是職業軍人，服役期間酒駕遭逮捕，被軍方汰除提前退伍，接著又被發佈妨害兵役通緝，有可能因此對時事不滿，雖是隨機殺人，但都鎖定咽喉以及胸口，一刀斃命，可見還是對人體致命傷有所了解。

他說，多年前日本也發生過奧姆真理教散發毒氣殺人事件，那次是宗教因素，如果北捷也是如此，案情較為單純，萬一台灣其他地區又再發生類似事件，那背後一定有組織縝密籌劃操控，情況就相當嚴重。

至於張文最後跳樓身亡，高大成覺得，張做案後是要逃逸，不可能主動尋死，應是逃到頂樓，發現無路可逃，只好跳樓，結束一切。