馬太鞍溪便道消失！被大水淹沒「不知是否沖毀」...驚悚畫面曝

記者王兆麟 ／花蓮報導

因受鳳凰颱風外圍環流馬太鞍溪集水區降雨影響，10日涵管便道水位上漲已達便道封閉行動值，為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局花蓮工務段已於昨日16時30分起封閉，經過昨晚整夜大雨，今早整個臨時便道已完全被滾滾泥水淹沒，已看不到便道。

▲▼馬太鞍溪水位暴漲，大量泥水順流而下，臨時便道已完全被淹沒。（圖／鳳林警分局提供，下同）

據今早9時轄區警方拍攝馬太鞍溪臨時便道影像，整條馬太鞍溪溪水已暴漲，泥水沖過便道延下游滾滾而下，已完全看不到便道。

鳳林警方表示，由於水勢過大淹沒便道，不確定便道是否遭沖毀並提醒民衆切勿接近觀看，颱風豪雨造成災情不定，用路人請走替代道路以策安全。

另外，花蓮縣政府今早指出，目前萬榮鄉「花45」鄉道實施預警性封閉；玉里鎮高寮便道、赤科山產業道路實施預警性封閉；富里鄉崙天便道、六十石山產業實施預警性封閉；花蓮市石壁部堂前防汛道路實施預警性封閉，目前全縣土石流潛勢區域及堰塞湖保全戶總撤離人數含垂直避難7442人，總收容人數785人。

公路局花蓮工務段針對便道封閉及管制措施如下：

1、近端管制（堤頂處）：於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間完成封閉並維持現場淨空。2、淨空作業：封閉前由巡查人員逐段確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。3、遠端管制：鳳林端於台9線230k+900及光復端台9線234k+6000、236k+500等處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，張貼封閉公告及替代道路指引。

工務段同時建議改道路線如下(替代路線請用路人分流行駛)：

(一) 花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

(二) 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

工務段已派員加強巡查與現場警示布設啟動封閉措施。

