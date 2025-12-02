來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌被當檢舉達人　秒爆全武行

記者邱中岳／台北報導

北市寧夏夜市1日晚間8時許發生一起鬥毆事件，一名男子發現從馬來西亞來台旅遊的一家三口在拍車牌，誤以為是檢舉達人，上前理論並當街大打出手，大同分局建成派出所員警到場後，對方才解釋因為車牌與馬國朋友的汽車一模一樣，認為很巧才會拍照要傳給朋友。

警方調查，65歲的張姓馬來西亞籍男子，1日帶著33歲的女兒、49歲的顏姓女婿來台旅遊，第一天就到北市大同區知名的寧夏夜市逛街，在寧夏路發現有一台汽車車牌，與張男在馬國朋友的汽車車牌一模一樣，張認為很有趣就打算拍下傳給朋友，卻遭28歲的吳姓車主上前制止。

▲馬國一家人來台首日逛夜市，拍「同款車牌」給朋友，當街爆發全武行。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓車主當時將車子違規停在紅線上，誤認為張男是檢舉達人，所以上前發生爭執，雙方當街爆發口角，進而衍生肢體衝突，最後張男等3人一起圍毆吳男，吳男也不甘示弱出手反擊，4人均掛彩收場。

警方獲報到場，發現在場一干人等互毆，手上都有抓痕，另外吳男以及顏男較為嚴重，眼睛都有瘀青的痕跡，警方立刻將4人帶回派出所偵訊，儘管雙方不提告，但仍依照妨害秩序罪嫌將4人移送法辦。這起衝突，讓張男3人第一天來台就留下不愉快的經驗。