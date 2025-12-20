卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

▲藍白國眾兩黨全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰日前拒絕副署「財劃法」修法案；5位大法官又在19日判決立院三讀通過修正的憲訴法違憲，引發在野不滿。國民黨立委許宇甄指出，若國人容許行政權無限擴張、司法權違法亂紀，兩者聯手吞併立法權，台灣將不再是一個以法治為核心的民主國家，而是由少數人意志主導的威權體制。

許宇甄沉痛指出，台灣民主憲政正站在懸崖邊緣，面臨自解嚴以來最嚴峻的一次制度性倒退。賴清德總統及執政團隊，接連操作「不執行」、「不副署」，並放任司法院以明顯違憲、違法的裁判邏輯為行政權背書，行政院與司法院形成事實上的權力聯盟，對立法院發動政治性夾擊。這已不再是朝野角力或政策歧見，而是對憲政秩序的正面破壞，是對權力分立原則的公然破壞。

許宇甄嚴正批評，行政院長卓榮泰拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案及多項法律，已嚴重逾越憲政分際；更令人震驚的是，賴清德總統不僅未加制止，反而公開背書，將違憲行為包裝成「保衛國家安全」的正當手段。當行政機關自居為法律的最終裁判者，任意決定哪些法律可以執行、哪些可以擱置，立法院即形同虛設，民意授權淪為空殼。這樣的總統，不僅應接受彈劾，更應親自走進立法院，向全民說清楚「不副署、不執行」究竟憑的是哪一條憲法，而不是躲在總統府內，重演袁世凱式的權力獨攬，為威權復辟預作鋪陳。

許宇甄進一步指出，憲政制度的生命力，建立在權力自我節制與相互制衡之上。行政、立法、司法各司其職，是民主得以運作的最低門檻；一旦執政者以政治算計或模糊的「安全理由」為藉口，任意改寫制度規則、扭曲運作慣例，民主就會在「一次例外、一次通融」中被逐步掏空。當制度失去穩定性，首當其衝的，將是人民的權利與自由，當憲法不存，執政者做夢也會笑。

許宇甄強調，這場憲政風暴，絕非單一法案或一時政治對立，而是攸關台灣民主能否延續的嚴厲考驗。若國人容許行政權無限擴張、司法權違法亂紀，兩者聯手吞併立法權，台灣將不再是一個以法治為核心的民主國家，而是由少數人意志主導的威權體制。

許宇甄嚴正呼籲，賴清德立即懸崖勒馬，不要想著當袁世凱、模仿尹錫悅，回到憲政軌道與制度規範之中，停止以個人權力意志凌駕憲法設計。否則，台灣民主的崩壞將不再只是警告，而會成為一個正在發生、且難以逆轉的殘酷現實。

