北捷恐攻釀4死！金門警全面升級車站、機場、碼頭維安

▲台北捷運發生隨機攻擊事件，金門警全面升級車站、機場、碼頭維安。（圖／鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

因應台北捷運發生隨機攻擊事件，為確保公共運輸與人潮聚集場所安全，金門縣警察局立即啟動強化維安措施，聯合金門航空站、金門港務處及金門車船管理處，針對公車站、機場與碼頭等重點區域加強巡邏與守望，提高見警率，防範突發狀況發生。

縣警局表示，目前已全面提升安全勤務層級，在金城、山外及沙美等主要車站，由轄區分局分駐（派出）所及直屬警察（大）隊加強場站巡守，並與金門車船管理處站務人員密切聯繫，提升警覺性，留意可疑人、事、物，落實即時通報機制，確保第一時間掌握狀況。

同時，針對近期縣內舉辦的各項大型活動，警方也同步提高安全維護層級，透過縝密的勤務規劃與人力部署，強化現場秩序與周邊安全，讓民眾安心參與活動，降低治安風險。

至於對外交通要點尚義機場與水頭碼頭，縣警局已與航空警察局臺北分局金門分駐所，以及高雄港務警察總隊金門港中隊建立橫向聯繫，一旦發生狀況即可立即通報並啟動應變機制，形成聯防支援網絡。縣警局也呼籲民眾，如發現可疑情事或治安事故，請立即撥打110報案專線，共同維護公共安全。