社會 社會焦點 保障人權

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

記者賴文萱／高雄報導

國道1號北向353.7公里楠梓路段，日前發生一起離奇事故，當時一名男子突然從自小客車後座摔出，一旁行進車輛驚險閃過他，男子在地上翻滾了好幾圈後自行爬起離開。警方懷疑案情不單純，後續查出該男子疑因債務問題在國道跳車，其行為涉及公共危險，將依法偵辦。

▲▼國道「1男詭異摔車」險遭輾斃！驚悚畫面曝　警追查真相曝光。（圖／翻攝FB社群「爆料公社」）

▲國道「1男詭異摔車」險遭輾斃！驚悚畫面曝。（圖／翻攝FB社群「爆料公社」）

有網友在網路社群「爆料公社」分享一段驚險行車記錄器影片，只見在國道1號楠梓路段突然又一名男子從自小客車後座中摔進車道，後方黑色轎車見狀隨即閃避，才沒將男子輾過。

而該名男子在地上翻滾好幾圈，所幸後方轎車緊急煞車，男子才得以自行爬起隨後離去，車主則被嚇到瘋狂直呼「哎唷！哎唷！哎唷！小心啊小心啊」、「是被人丟出來的？」，整段驚險過程都被錄下，在網路引起熱議。

▲▼國道「1男詭異摔車」險遭輾斃！驚悚畫面曝　警追查真相曝光。（圖／翻攝FB社群「爆料公社」）

▲▼國道「1男詭異摔車」險遭輾斃，驚悚畫面曝。（圖／翻攝FB社群「爆料公社」）

▲▼國道「1男詭異摔車」險遭輾斃！驚悚畫面曝　警追查真相曝光。（圖／翻攝FB社群「爆料公社」）

國道警方獲報後，懷疑案情不單純，經循線追查，該自小客車跳車的洪姓男子28日駕駛至左營地區，要找徐姓女子協商債務糾紛，案發當時車內共有1女3男（含跳車洪男），洪男在車內疑因債務問題才從國道跳車，翻越護欄後離開。

警方表示，本案相關人員均已通知到案說明，經調查車內4人確因債務糾紛同車北上，但無強暴、脅迫行為，案純屬民事案件，警方不予介入。

不過，洪男在高速公路上跳車行為涉及公共危險部分將依法偵辦，並依道路交通處罰條例第33條第4項之規定予以製單舉發，處新臺幣3千元至6千元罰鍰。

國道警方呼籲，高速公路跳車行為極度危險，跳車等同於讓身體直接承受巨大撞擊力，可能導致嚴重的骨折、內出血甚至死亡，此舉不僅威脅跳車者本人的生命安全，也會對其他無辜駕駛造成嚴重驚嚇或連環追撞的風險，切勿在行駛中做出危險舉動。

11/28 全台詐欺最新數據

505 1 6555 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

腹脹「竟是大腸癌」　醫示警5大徵兆
宣布退黨後黃國昌沒關切　李有宜不排除回國民黨再戰2026
黑豹旗／王者再現！平鎮高中締造8冠霸業　5年內第3冠入袋
開幕不到1年！東京來台爆紅大福停賣
比ChatGPT還爛「卻有強大1功能」　他喊比A片猛！網讚：
韓娛大喜之日！3藝人同天結婚

高速公路跳車事件債務糾紛公共安全警方調查

