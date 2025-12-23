幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

▲在年輕人眼中，幾歲就算老人？圖與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一般來說，65歲以上的長者會被定義為「老年人」，但在年輕人的眼中，幾歲就算是老人呢？近日網路流傳一個片段，是兩個年輕妹妹在受訪時透露，30歲就已經是老人了，這席話就掀起熱烈討論，「是姐姐不是老人，只是嗨完需要多幾天休息而已」、「是也沒有說錯，現在骨頭動一動還會卡卡卡」。

年輕人心中的「老人」是幾歲？

[廣告]請繼續往下閱讀...

之前《HahaTai 哈哈台》特別街訪老人家和小孩，而他們的其中一個題目，就是幾歲算是老人家？結果有年輕人說65歲以後；有小朋友說4、50歲，或是要白頭髮、白鬍子；其中還有一個年輕妹妹說，30歲就算老人家了，因為已經沒有年輕人的活力。

該片段就在Threads上掀起討論，就有網友直呼，「看起來她國二國三吧？再過個3、4年就18歲，會立刻時間過超快，到她說老人的年紀」、「孩子以後就會知道自己不該講這句話」、「30歲以上算老人？那她現在好去工作讓爸媽退休了」、「確實有點破防，但仔細想想我爸媽30左右生我，5歲左右開始知道身旁的叔叔阿姨都是30幾歲的時候，就覺得哇到那個年紀就是成熟的大人了」。

網友緩頰 不同年齡眼中的「老人」本就不同

也有網友表示，「可是我10幾歲的時候，也覺得30歲是老人，大家不都這樣過來的嗎」、「對小孩來說，30就很老啊，等她20可能會改成40很老，這很正常吧」、「我在他這年紀，覺得25就是很大了，因為我的小學老師就是25歲，換位思考一下就不會玻璃心」、「對這個年紀的小孩來說3X歲確實是阿姨叔叔了吧？31歲老人路過」。

還有網友指出，現在時代已經不同了，以前可能30歲就成家立業，但現在的人更會保養，心態也更自由，所以每個時代的定義本就不同，不必因為年齡而感到焦慮。