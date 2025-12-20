　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文擲彈砍人釀4死　黑熊學院教「逃躲打」、隨身帶2物

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環恐怖攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷。若遇到類似事件該如何反應，黑熊學院建議，民眾平時可以常備哨子、防身噴霧，並分享「逃躲打」原則，包含離攻擊者越遠越好、躲進攻擊者進不去的地方、反擊是為了平安離開。

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲圖為張文蹲在路中央的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案件經過，27歲男子張文19日先是在台北市中山區犯下3起縱火案件，接著跑回中正區公園路租屋處縱火，然後徒步走到台北車站丟煙霧彈，再轉往到南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡。這起事件一共造成4人死亡、9人受傷。

黑熊學院19日在臉書發文表示，台北車站與中山站發生傷人事件，因周末人潮眾多，請大家務必提高警覺，同時也建議民眾平常的EDC（Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品）可以常備哨子、防身噴霧，哨子是為了讓周圍的人一起提高警覺，因為事發突然，很多人可能根本沒有意識到發生狀況，防身噴霧則是自我保護的最後一步，若真的退無可退，至少不必再去尋找防身工具，但平時要先練習使用、注意風向。

▲▼張文住旅館，裡面有汽油彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在張文入住的旅館裡發現汽油彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

黑熊學院分享「逃躲打」保命法則

另外，黑熊學院也提供「逃躲打」原則供民眾參考，詳細如下：

逃：
離攻擊者越遠越好。
保持安靜、低調離開現場。

躲：
躲進攻擊者看不到、進不去的地方。

打：
「反擊」是為了平安離開，不是拼個你死我活。盡你跟你周遭的人能力所及範圍，給予「具侵略性」的反擊。

黑熊學院呼籲，事發當下要先確認自身安全、冷靜下來，人在遇到巨大恐懼或危險時，往往會愣在原地，最重要的是愣住之後的行動，所以一定要先提前建立觀念，例如幫自己制定一套安全原則，並且牢牢記住。

稍早台北車站與中山站發生傷人事件，因週末人潮眾多，請大家務必提高警覺。 ​ 也建議大家平常的EDC (Every Day...

黑熊學院發佈於 2025年12月19日 星期五
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車中山區恐攻！男星喊「唯一死刑」遭酸　刪文深夜道歉
停紅燈遭張文割喉亡　遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」
中山站砍人現場目睹人流「安靜逃離」　她本能反應救2學生
騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地
張文「隨機殺3人」動機成謎！　楊梅老家鄰居揭為人
美股三巫日！AI概念股飆漲　台積電ADR收高1.47％
北捷恐攻4死9傷！張文犯前4次縱火　「狡猾換點」誤導警撲空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」　還原張文現場狀況

張文「奪命時間軸」曝光！　隨機殺人4死9傷

張文擲彈砍人釀4死　黑熊學院教「逃躲打」、隨身帶2物

誠品南西員工梯間補貨躲過一劫　救3客人「逃出才敢哭」

張文「隨機殺3人」動機成謎！　楊梅老家鄰居揭為人

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

「張文」同名抖音帳號曝光　網友卡位洗版

中山站砍人現場目睹人流「安靜逃離」　她本能反應救2學生

哈雷機車被張文燒毀「發文求助」　車主黑歷史遭挖出

北捷恐攻4死9傷！張文犯前4次縱火　「狡猾換點」誤導警撲空

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」　還原張文現場狀況

張文「奪命時間軸」曝光！　隨機殺人4死9傷

張文擲彈砍人釀4死　黑熊學院教「逃躲打」、隨身帶2物

誠品南西員工梯間補貨躲過一劫　救3客人「逃出才敢哭」

張文「隨機殺3人」動機成謎！　楊梅老家鄰居揭為人

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

「張文」同名抖音帳號曝光　網友卡位洗版

中山站砍人現場目睹人流「安靜逃離」　她本能反應救2學生

哈雷機車被張文燒毀「發文求助」　車主黑歷史遭挖出

北捷恐攻4死9傷！張文犯前4次縱火　「狡猾換點」誤導警撲空

張文隨機殺人釀4死9傷　廢死聯盟臉書最新貼文被灌爆

柯以敏難得現身　「聽小孩唱歌才知道我們被污染很久了」

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」　還原張文現場狀況

F3+阿信上海合體開唱　他罕見1造型曝光喊話：也許會有更完整的陣容

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞！　回應2美軍遇襲身亡

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿

張文「奪命時間軸」曝光！　隨機殺人4死9傷

張文擲彈砍人釀4死　黑熊學院教「逃躲打」、隨身帶2物

北捷隨機殺人釀4死震驚全台！　群星祈福「吳青峰、Ella心痛發聲」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

社會熱門新聞

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

嫌一路殺上樓！麥當勞拉鐵門近10人躲櫃台

快訊／張文桃園家被搜！警凌晨帶回3物

隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男不治

更多熱門

相關新聞

誠品南西員工補貨躲過一劫　再救3客人

誠品南西員工補貨躲過一劫　再救3客人

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷。一名在誠品南西店工作的女員工表示，事發當下她剛好在梯間補貨，接獲店長通知趕緊躲起來，期間看到3名逃出來的客人，趕緊抖著手讓客人一起躲起來，直到警察到場協助疏散才離開，等到確認安全，當下忍不住崩潰大哭起來。

張文「隨機殺3人」動機成謎！　楊梅老家鄰居揭為人

張文「隨機殺3人」動機成謎！　楊梅老家鄰居揭為人

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

「張文」同名抖音帳號曝光　網友卡位洗版

「張文」同名抖音帳號曝光　網友卡位洗版

目睹人流安靜逃離　她本能救了2學生

目睹人流安靜逃離　她本能救了2學生

關鍵字：

北捷中山隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

嫌一路殺上樓！麥當勞拉鐵門近10人躲櫃台

快訊／張文桃園家被搜！警凌晨帶回3物

隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男不治

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面