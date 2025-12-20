張文擲彈砍人釀4死　黑熊學院教「逃躲打」、隨身帶2物

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環恐怖攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷。若遇到類似事件該如何反應，黑熊學院建議，民眾平時可以常備哨子、防身噴霧，並分享「逃躲打」原則，包含離攻擊者越遠越好、躲進攻擊者進不去的地方、反擊是為了平安離開。

▲圖為張文蹲在路中央的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案件經過，27歲男子張文19日先是在台北市中山區犯下3起縱火案件，接著跑回中正區公園路租屋處縱火，然後徒步走到台北車站丟煙霧彈，再轉往到南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡。這起事件一共造成4人死亡、9人受傷。

黑熊學院19日在臉書發文表示，台北車站與中山站發生傷人事件，因周末人潮眾多，請大家務必提高警覺，同時也建議民眾平常的EDC（Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品）可以常備哨子、防身噴霧，哨子是為了讓周圍的人一起提高警覺，因為事發突然，很多人可能根本沒有意識到發生狀況，防身噴霧則是自我保護的最後一步，若真的退無可退，至少不必再去尋找防身工具，但平時要先練習使用、注意風向。

▲警方在張文入住的旅館裡發現汽油彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

黑熊學院分享「逃躲打」保命法則

另外，黑熊學院也提供「逃躲打」原則供民眾參考，詳細如下：

逃：

離攻擊者越遠越好。

保持安靜、低調離開現場。

躲：

躲進攻擊者看不到、進不去的地方。

打：

「反擊」是為了平安離開，不是拼個你死我活。盡你跟你周遭的人能力所及範圍，給予「具侵略性」的反擊。

黑熊學院呼籲，事發當下要先確認自身安全、冷靜下來，人在遇到巨大恐懼或危險時，往往會愣在原地，最重要的是愣住之後的行動，所以一定要先提前建立觀念，例如幫自己制定一套安全原則，並且牢牢記住。