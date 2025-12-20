　
社會 社會焦點 保障人權

「張文」同名抖音帳號曝光　網友卡位洗版

記者葉國吏／綜合報導　

19日晚間台北市鬧區突發恐怖攻擊，27歲男子張文持煙霧彈和汽油彈襲擊多處，造成4死9傷。有網友發現抖音帳號也有一個名叫「張文」的帳號，紛紛前往留言卡位洗版，不過是否跟兇嫌同一人目前還不得而知。

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文手持煙霧彈和汽油彈在市中心展開一連串襲擊，導致4人死亡、9人受傷。警方調查後發現，張文非台北人，而是桃園居民，卻特意北上在中正區公園路租屋，並疑似早已規劃好要連續作案。他還在南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他的房間搜出25瓶汽油彈、一把長刀、兩台平板電腦、面罩和護具，準備相當充足。

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)

▲張文在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)

張文行凶規劃縝密、屢換落腳點
進一步調查發現，張文因遷戶籍沒申報，導致教召令發不到手，今年7月還被桃園地檢署通緝。早在今年1月，他就已經在公園路租屋，為了不引人注意又怕被警方盯上，17日特地花錢入住南西誠品店對面千慧旅館，似乎在「備戰」，準備好下一波襲擊。

19日下午3點多，張文在林森北路、長安東路一段等三個地方接連放火，短短14分鐘內就丟了六個汽油桶縱火。警消接獲通報後迅速趕到現場，成功撲滅火勢，但還是燒毀了一輛汽車、兩台機車和一些雜物，幸好當時沒有人受傷。

▲▼張文同名抖音帳號被網友洗版（圖／翻攝抖音）

▲張文同名抖音帳號被網友洗版（圖／翻攝抖音，下同）

張文曾為志願役軍人　同名抖音帳號被洗版
張文為桃園楊梅人，曾服空軍志願役，服役期間在通訊中隊負責無線電架設工作，但在2022年休假期間外出酒駕遭逮捕，經軍方汰除提前退伍。張文今年7月又未依規定參加教育召集，被認定妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。國防部指出，張文已非現役軍人。

▲▼張文同名抖音帳號被網友洗版（圖／翻攝抖音）

巧合的是，有網友發現一個抖音帳號「張文」，恰巧影片也都是跟軍事有關，懷疑就是北車恐攻的兇嫌。目前該帳號已經湧入不少網友留言卡位「怪怪的 兄弟們」、「就是他欸」、「先卡個位置」、「大部隊還沒來嗎」。不過是否跟兇嫌同一人目前還不得而知。

12/17 全台詐欺最新數據

目睹人流安靜逃離　她本能救了2學生

目睹人流安靜逃離　她本能救了2學生

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環恐怖攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷。一名女網友表示，當時自己也在事發現場附近，警察衝出來叫民眾趕快離開，她根本來不及思考，最後伸手攔了一台計程車，並讓2名還在發抖的學生一起乘車離去，事後看到新聞她才知道發生這麼可怕的事件。

哈雷機車被張文燒毀「發文求助」　車主黑歷史遭挖出

哈雷機車被張文燒毀「發文求助」　車主黑歷史遭挖出

北車恐攻4死張文犯前4次縱火　誤導警撲空

北車恐攻4死張文犯前4次縱火　誤導警撲空

北捷中山隨機殺人

