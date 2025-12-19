　
社會 社會焦點 保障人權

彰化4車連環追撞！轎車慘成夾心餅輪胎噴飛　孕婦等3人送醫

▲貨車煞車不及推撞3車釀3傷。（圖／消防提供）

▲轎車遭追撞慘成夾心餅。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市今（19）日下午發生一起驚悚連環追撞車禍！一輛小貨車疑疑因煞車不及，衝撞前方停等紅燈的車輛，釀4車連環撞，其中一部轎車損毀嚴重，輪胎當場噴飛、排氣管脫落，車內包括一名孕婦在內的三名女性乘客受傷送醫，所幸經治療後均無大礙。詳細肇事原因與責任歸屬，正由警方進一步釐清。

▲貨車煞車不及推撞3車釀3傷。（圖／警方 民眾提供）

▲貨車煞車不及推撞3車釀3傷。（圖／民眾提供）

這起事故發生在今日下午3點左右，地點位於彰化市中山路三段與金馬東路的交叉路口。根據警方初步調查，謝姓男子駕駛租賃小貨車，沿金馬東路東往西方向行駛時，疑似煞車不及，直接撞上前方正在停等紅燈、由鄭女駕駛的轎車。

▲貨車煞車不及推撞3車釀3傷。（圖／消防提供）

▲貨車煞車不及推撞3車釀3傷。（圖／消防提供）

猛烈撞擊力道導致鄭女再往前推撞前方的黃牌重機、及前方小貨車，形成四車連環事故。現場一片凌亂，尤其是鄭女的轎車慘成夾心餅，車尾與車頭嚴重毀損，左後輪整個脫落、排氣管掉在地上，車窗玻璃與保險桿也碎裂，足見撞擊力道之大。

事故發生後，兩輛貨車及重機的駕駛均未受傷。但鄭女車內三名女乘客，包括33歲的廖姓孕婦、61歲游姓及67歲許姓女子，在撞擊中受到輕傷。彰化縣消防局獲報後，立即出動2消防車、3救護車及10名人員趕往現場救援。

▲貨車煞車不及推撞3車釀3傷。（圖／消防提供）

▲黃牌重機也受波及。（圖／消防提供）

三名傷者經救護人員初步評估，意識皆清楚，隨後分別由兩部救護車送往彰化基督教醫院檢查治療。院方表示，三人均為輕傷，無生命危險，其中孕婦狀況亦穩定，詳細傷勢仍待觀察，4名駕駛酒測數值均為零，確切肇因仍待調查釐清。

▲貨車煞車不及推撞3車釀3傷。（圖／警方 民眾提供）

