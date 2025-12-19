國3彰化段2車追撞翻覆　駕駛神秘失蹤…結局神展開

▲國3彰化路段2車追撞翻覆。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道三號彰化段今晚發生一起令人匪夷所思的交通事故！兩輛自小客車疑似發生追撞，其中一輛休旅車當場翻覆，場面驚險。然而，當救護人員接獲通報火速抵達現場時，卻發現兩輛事故車內竟空無一人，連同駕駛在內的所有乘客宛如「人間蒸發」，讓現場救援人員一度錯愕，摸不著頭緒。這起「空車事故」的謎團，在緊急聯絡醫院後才終於揭曉。

這起車禍事故發生在今(19日)晚間7點多，國道3號南下191公里處、彰化縣和美路段。彰化縣消防局接獲民眾報案，指稱有轎車與休旅車發生碰撞，休旅車更當場翻覆，情況危急。消防局不敢大意，立即派遣人車趕往現場準備救援。

沒想到，當消防人員抵達事故現場時，眼前景象卻讓他們傻眼了。只見兩輛受損的車輛停在路旁，其中休旅車四輪朝天，車體明顯損壞。但詭異的是，無論是轎車還是翻覆的休旅車，車內竟然完全沒有人。消防員立即詢問已到場的國道工程車人員，對方也表示抵達時就沒看到任何駕駛或乘客的蹤影。

▲國3彰化路段2車追撞，駕駛消失原因曝光。（圖／消防局提供）

「人都去哪了？」現場救援人員一頭霧水，事故現場只見車，不見人，情況相當不尋常。為確保沒有任何人員受困或倒臥在周遭國道邊坡，救援人員仍仔細確認。同時，為了盡快掌握人員下落，消防員直接致電事故地點鄰近、位於沙鹿區的光田綜合醫院查詢。

一通電話，終於解開謎團。院方證實，稍早之前，確實有一輛民間救護車將兩名男子送抵急診室。經比對，正是這起事故的兩位駕駛。原來，兩人在事故受傷後，自行脫困，恰巧有民間救護車經過現場，便將他們緊急送往醫院救治。消防局後續確認，兩名駕駛意識都相當清楚，甚至能夠自行行走，可說是不幸中的大幸。

至於車禍發生的確切原因，以及相關的肇事責任歸屬，目前已由國道公路警察局第七公路警察大隊接手，進行後續的調查與釐清。