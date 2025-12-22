T台宮鬥出怪招　前女主播「破風水陣」

▲在辦公室內，張靖玲往同事的水晶球倒液體，被視為破風水陣。（翻攝判決書）



女主播張靖玲家庭失和，和前同事關係更是緊張。本刊調查，2021年，TVBS女主播間傳出多人「擺陣」做風水，出現符咒、大象及仙人掌、水晶球等「法器」，後來另一主播古彩彥發現自己的物品常被破壞，她於是在辦公室裝針孔攝影機，錄到張靖玲2021年10月中起，曾經多次趁她離席之際，刻意跨越同事座位，對她的辦公桌擺設下手。

知情人士指出，張靖玲採取的風水「破陣」方式，是對古彩彥桌上的水晶球倒入液體、擦拭後殘留穢物，並將她貼有「請勿關機」紙條的電腦強制關機，在裝有蠟燭禮盒的紙袋內倒入不明液體。

張靖玲被針孔錄影機拍到2020年10月20日下午，將液體倒入古的水晶球內，隨後戴上手套以衛生紙擦拭水晶球。10月27日，她再度戴手套拿起水晶球擦拭底部。此外，影像也拍下張靖玲多次無視主機前的提醒紙條，隔著紙張或衛生紙長按電源鍵強行關機。

更嚴重的是，10月15日下午，張靖玲被拍到將桌上放倒的蠟燭禮盒紙袋拿起，向袋內倒入不明液體後再放回，還以手機拍照。

針對這些指控，張靖玲強調自己並非惡意，她表示，2021年9月底曾因受傷，對辦公室環境較敏感，當時聞到奇怪香味，發現古主播座位擺放新的水晶球與大象。她擔心香味來源是「泰國的油」或來路不明精油，害怕影響健康與運勢，才會戴上手套以衛生紙擦拭。至於倒液體部分，她解釋是發現水晶球內有「水晶水」且滋生小蟲，查看時不慎灑出，才「幫忙」想把水加回去。

