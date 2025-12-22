　
社會焦點

「妳怎還沒死！」　軟飯男害女輕生

楊居霖沉迷德州撲克，欠下不少的賭債。（讀者提供）

▲楊居霖沉迷德州撲克，欠下不少的賭債。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

軟飯大叔楊居霖自稱凱渥男模，周旋3女之間，還騙走上千萬元！Ａ小姐告訴本刊，楊居霖因為想隱瞞的事全都曝光，索性「不演了」，不時就會辱罵她：「妳怎麼不去死一死！去給狗幹一幹！」還在朋友面前稱她是魯蛇、冗員，但要借錢時，又是另一副嘴臉，聲稱Ｂ女、Ｃ女拿小孩要脅他，並且出示他與2女的對話，證明自己多次提分居、離婚，要Ａ小姐聯絡2人對質。

為了確認，Ａ小姐仔細看過訊息，並與Ｂ女、Ｃ女聊過後，才知道她們也是被害者，因為楊居霖不但棄發燒的小孩於不顧，連學費、奶粉錢都沒付過，還用投資餐廳、需要車子代步等各種理由，要2女幫忙墊錢、繳貸款，2女分別借給楊6、7百萬元，他也從來沒還過。

Ａ小姐知道真相後，不想再跟楊居霖攪和，提了好幾次分手，但楊擔心分手就要還錢，所以拒絕，上個月，楊反常地多次到Ａ小姐家中過夜，Ａ小姐後來才發現，放在家裡的多張本票被楊拿走，Ａ小姐打電話質問，楊竟說：「妳怎麼還沒死！」種種打擊讓她的情緒到了臨界點，才會選擇跳河輕生。

多次被打的A小姐已向警方報案，控告楊居霖詐欺、家暴。（讀者提供）

▲多次被打的A小姐已向警方報案，控告楊居霖詐欺、家暴。（讀者提供）

輕生前，Ａ小姐曾致電楊居霖，但對方仍冷言冷語，她心灰意冷，將所在位置傳送給好友、交代後事，好友察覺異狀報案，讓她撿回一命。Ａ小姐自殺未遂送醫，院方透過她留下的緊急聯絡人資料聯繫楊，但始終找不到人，後來她住院休養時，終於等到楊的電話，但他打來並不是關心，而是要借錢。

這次經歷讓Ａ小姐覺醒，她出院後到警局報案，對楊居霖提出詐欺、家暴及傷害等刑事告訴，也請律師提出民事求償，希望討回血汗錢，並透過媒體將自己的慘痛經驗公諸於世，期盼未來不會再有女人被這個軟飯男蟲給欺騙。

本刊透過Ａ小姐取得楊居霖的電話，致電詢問回應時，該電話已暫停使用；記者另外以IG訊息詢問他對相關指控的說法，但至截稿前，尚未取得楊居霖對本案的回應。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


軟飯男模騙千萬／自稱凱渥男模、創業家　渣男劈腿3熟女騙情詐千萬
軟飯男模騙千萬1／陷「天母馬西屏」風趣深情人設　交往3週她慘淪私生子保姆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

