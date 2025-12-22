TVBS前女主播爭家產　錄音檔曝光

　
社會 社會焦點 保障人權

TVBS前女主播張靖玲爭家產　錄音檔曝光

TVBS前主播張靖玲被控職場霸凌，遭裝針孔錄下犯案過程。（翻攝G2000 TAIWAN臉書）

▲TVBS前主播張靖玲被控職場霸凌，遭裝針孔錄下犯案過程。（翻攝G2000 TAIWAN臉書）

圖文／鏡週刊

前主播張靖玲以要照顧媽媽為由，拒絕TVBS對她的調職，但卻遭老母指控不孝，張媽媽指控，女兒多次在家對她及兒子偷錄音、錄影，還故意將椅子等堆疊在她的房間門口，妨礙她進出，造成危險，張靖玲後來還要求她以老家房子向民間借貸200萬元，她拒絕後，母女不斷爭吵，雙方也因房屋所有權問題衍生多起官司爭訟，母女長期不睦造成她身心重大傷害。

張靖玲與媽媽對簿公堂時，還提出一段媽媽的錄音檔作為佐證，錄音內容顯示媽媽曾對張靖玲說：「房子是我們三個人的。」但法官認為，這段錄音是母女間針對是否將房屋拿去私人借貸的爭論，不能單憑片段語句，即推認媽媽否認自己對房子的所有權，且張靖玲也無法舉證是借名登記在媽媽名下。

法官認為，張靖玲並不是房子的所有權人，即便媽媽曾於過去將權狀交由她保管，但媽媽已要求「終止寄託關係」要取回權狀，張靖玲即得無條件歸還。另外，房屋是媽媽無償借給女兒住，雙方沒有約定期限，依《民法》規定，媽媽可以隨時要求張靖玲返還。

台北地院（圖）認定張靖玲已無權居住在媽媽的房屋。媽媽提告趕女兒出門勝訴

▲台北地院（圖）認定張靖玲已無權居住在媽媽的房屋。媽媽提告趕女兒出門勝訴

對於張靖玲主張自己是家屬、享有居住權及扶養保障，法院認為，她已成年，身心健康，有謀生能力，不符合受扶養的法定要件。日前台北地院審理認定，房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴須返還權狀並搬離老家，她已上訴二審。


12/19 全台詐欺最新數據

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

前TVBS主播張靖玲捲入「宮鬥霸凌案」延燒3年，不僅因破壞同事水晶球、貼符咒、拒調職等行為，遭公司記9大過解雇、提告敗訴，如今更陷入眾叛親離的窘境，諷刺的是，曾以「照顧老母」為由拒絕調職的她，近日竟遭八旬老母指控不孝、盜取房屋權狀，甚至在家中堆雜物阻礙進出。台北地院審理認定，房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴須返還權狀並搬離老家。從昔日風光主播到職場、家庭雙雙慘敗，張靖玲的行為飽受爭議。

