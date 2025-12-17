運彩理事長遭冒名！吸金騙走民眾3千萬　女理專幹的下場曝光

▲運彩公會理事長何昱奇遭女理專冒名對外招攬投資，超過30人受騙、吸金破3000萬元。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中華民國運彩公會理事長何昱奇遭冒名詐騙案，最新進度曝光！一名楊姓女理專先前遭控，打著何昱奇的名義以合開彩券行的話術對外招攬投資，詐騙超過30人、吸金高達3000萬元。何昱奇今（17）日證實，歷經約20個月的偵查，台中地檢署已將全案偵查終結，並依違反銀行法等罪嫌起訴楊姓女理專。

回顧案情，楊姓女理專利用其理財專業身分，向客戶謊稱能與運彩公會理事長何昱奇合作投資，藉此取信被害人，吸金金額超過3000萬。事件爆發後，何昱奇第一時間便前往調查局提告，怒控楊女涉嫌偽造文書、違反銀行法及詐欺等罪。他坦言，案件偵查期間承受極大壓力，不僅個人名譽受損，更衝擊公會的公眾信任。

何昱奇強調，身為公會理事長，其名義具有公共性，若放任冒名行為，將使大眾無從分辨真偽，對產業的信任基礎是巨大風險。他直言：「維護名譽，對公會理事長而言，不是個人感受問題，而是制度責任。」他表示，選擇提告並非情緒用事，而是必須履行的職責，透過法律途徑維護秩序，才是最負責任的作法。

對於檢方依法起訴的結果，何昱奇表示尊重司法專業判斷。他也藉此案提醒大眾，現今社群冒用名人身分行騙的狀況日益嚴重，已是值得正視的公共議題，呼籲社會各界應提高警覺，共同維護資訊真實與公共秩序。