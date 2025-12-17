　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

運彩理事長遭冒名！吸金騙走民眾3千萬　女理專幹的下場曝光

▲運彩公會理事長何昱奇。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲運彩公會理事長何昱奇遭女理專冒名對外招攬投資，超過30人受騙、吸金破3000萬元。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

中華民國運彩公會理事長何昱奇遭冒名詐騙案，最新進度曝光！一名楊姓女理專先前遭控，打著何昱奇的名義以合開彩券行的話術對外招攬投資，詐騙超過30人、吸金高達3000萬元。何昱奇今（17）日證實，歷經約20個月的偵查，台中地檢署已將全案偵查終結，並依違反銀行法等罪嫌起訴楊姓女理專。

回顧案情，楊姓女理專利用其理財專業身分，向客戶謊稱能與運彩公會理事長何昱奇合作投資，藉此取信被害人，吸金金額超過3000萬。事件爆發後，何昱奇第一時間便前往調查局提告，怒控楊女涉嫌偽造文書、違反銀行法及詐欺等罪。他坦言，案件偵查期間承受極大壓力，不僅個人名譽受損，更衝擊公會的公眾信任。

何昱奇強調，身為公會理事長，其名義具有公共性，若放任冒名行為，將使大眾無從分辨真偽，對產業的信任基礎是巨大風險。他直言：「維護名譽，對公會理事長而言，不是個人感受問題，而是制度責任。」他表示，選擇提告並非情緒用事，而是必須履行的職責，透過法律途徑維護秩序，才是最負責任的作法。

對於檢方依法起訴的結果，何昱奇表示尊重司法專業判斷。他也藉此案提醒大眾，現今社群冒用名人身分行騙的狀況日益嚴重，已是值得正視的公共議題，呼籲社會各界應提高警覺，共同維護資訊真實與公共秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安薪水補發估104萬　內政部：由竹市府計算補發
幼兒園畢旅「澳門珠海4天3夜」　園方宣布取消
高二火球男飆152關門！　刷新紀錄
找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝
快訊／確定明天！高虹安重回新竹市政府上班
快訊／高虹安復職！　內政部證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化警力大升級！4798萬添161輛新車　首見市價140萬大型機車

無照硬要上路！新北19歲男狂喝3hrs酒駕撞死路人　判刑3年半

快訊／內政部「准予復職」！　高虹安18日重回新竹市政府上班

找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝　400m後取命

婦左轉慘遭曳引車輾死！內輪差+視線死角釀禍　家屬尋監視畫面

台玻總裁慘了！子公司10億股權「只在文件上轉」遭起訴

奪命畫面曝！女行人「穿越車陣」過馬路　機車疑視線死角撞死她

通緝犯成製毒總裁！躲摩鐵狂產「喪屍彩虹菸」 檢警攻堅抄槍毒

二審法官一個動作「心證全露」！林智群揭高虹安案大逆轉關鍵

公園談判他找中學生助陣「10人打1個」　19歲男身中4刀倒地

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

彰化警力大升級！4798萬添161輛新車　首見市價140萬大型機車

無照硬要上路！新北19歲男狂喝3hrs酒駕撞死路人　判刑3年半

快訊／內政部「准予復職」！　高虹安18日重回新竹市政府上班

找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝　400m後取命

婦左轉慘遭曳引車輾死！內輪差+視線死角釀禍　家屬尋監視畫面

台玻總裁慘了！子公司10億股權「只在文件上轉」遭起訴

奪命畫面曝！女行人「穿越車陣」過馬路　機車疑視線死角撞死她

通緝犯成製毒總裁！躲摩鐵狂產「喪屍彩虹菸」 檢警攻堅抄槍毒

二審法官一個動作「心證全露」！林智群揭高虹安案大逆轉關鍵

公園談判他找中學生助陣「10人打1個」　19歲男身中4刀倒地

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應　鷹歌大戰美降日升

沈春華認「走進日本地鐵就到害怕」　脫隊回飯店過程曝光

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

WBC日本電視看不到！　Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

臺灣米糧精品伴手禮首展　桃園機場迎嘉義特色米餅

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲介費：協議刪23字害我被家人罵傻瓜

雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

【花式機關】有種被日本夾娃娃機羞辱的感覺^^

社會熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

即／國民黨嘉義市黨部遭搜索　主委等10多人遭偵訊

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

更多熱門

相關新聞

獨／聖石吸金自救會推自救指南

獨／聖石吸金自救會推自救指南

聖石金業違反銀行法詐欺，販售上千份不實黃金契約吸金逾百億元新台幣，北檢指揮刑事局及全台警方在1日對聖石金業全台據點搜索，並拘提負責人邱嬿妤及其夫蔡承翰及公司執行長、總監、門市經理等30人到案，並借提前聖石金負責人、邱女親兄邱薡荿到庭，檢警並扣押聖石金業逾10億公司資產。消息曝光引發投資大眾譁然，投資者透過LINE成立聖石吸金互助會，並在11日中午製作第一版「聖石金業受害者自救指南」，呼籲被害人踴躍出面提告，維護自身權益。

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

貴婦奈奈詐欺案　前男友父親不起訴

貴婦奈奈詐欺案　前男友父親不起訴

海削名流20億！高雄美魔女被通緝

海削名流20億！高雄美魔女被通緝

即／聖石金業董娘只是小咖　通緝犯哥操盤裁定還監

即／聖石金業董娘只是小咖　通緝犯哥操盤裁定還監

關鍵字：

何昱奇理專吸金

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

「最會推責任」星座Top3！

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面