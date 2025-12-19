　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

貼連結也需要藍勾勾？臉書傳出正測試分享新規則

▲▼Meta,Meta AI,Facebook,臉書,IG,instagram,threads。（圖／路透）

▲Meta傳出正測試新機制。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

Facebook 近期被發現正在進行一項小規模測試，部分未訂閱 Meta驗證（Meta Verified）的用戶，可能會被限制每月可發布的「含連結貼文」數量，最低甚至僅剩每月兩則。此舉引發外界關注，是否意味著「分享連結」未來可能成為付費功能之一。

社群媒體顧問 Matt Navarra 轉述，Meta 已向其證實，這是一項限量測試，目的在於了解「提高可發布連結貼文數量，是否能為 Meta Verified 訂閱用戶帶來額外價值」。

這項測試僅針對部分未驗證帳號，限制其可發布的「原生貼文（organic posts）」中所包含的連結數量，且各帳號的上限並不一致；相對地，Meta 驗證訂閱用戶則不受影響。Meta 也強調，這是一項學習性實驗，並非平台全面政策變更。

從測試方向來看，Meta 主要希望評估三個層面：其一，驗證標章是否能成為使用者判斷連結可信度的「信任訊號」；其二，當連結來自非追蹤對象時，使用者是否更傾向信任已驗證帳號；其三，增加連結發布配額，是否能實質提升藍勾勾的訂閱吸引力。

進一步消息指出，在測試期間，Meta 驗證不同訂閱層級可使用的連結數量也有所差異，僅最高階方案被認為可能享有「無上限」的連結發布權限。不過相關細節仍可能持續調整。

至於「留言放連結」是否成為替代方式，目前資訊略顯混亂。部分來源指出，留言中的連結並未納入本次測試範圍，但也有用戶回報，特定帳號或貼文下的連結會被轉為純文字、無法點擊。Meta 尚未對此提供統一說法。

整體而言，這次測試尚未構成平台規則的全面改動，但也顯示 Meta 正逐步將 Meta 驗證定位為一層「信任機制」，而非僅止於身分標章。若未來擴大實施，可能對內容創作者、媒體與商業帳號的分享策略帶來實質影響。

貼連結也需要藍勾勾？臉書傳出正測試分享新規則

路透社在2025年11月與12月的調查揭露，Meta內部文件顯示，該公司在2024年約10%的營收，金額約160億美元，來自詐騙、非法賭博與違禁商品廣告，其中中國廣告主貢獻超過180億美元營收，近五分之一約30億美元涉及詐欺內容。

關鍵字：

FacebookMeta驗證連結限制付費功能藍勾勾

