蘆竹地下工廠大火濃煙駭人！環保局啟動空污應變　最重罰2000萬

▲桃園蘆竹地下工廠大火釋放大量黑煙，環保局立即啟動空污緊急應變 。（圖／桃園市政府環保局提供）

記者楊熾興、潘鳳威／桃園報導

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今(30)日上午發生火警，因現場非法堆置大量電纜、塑膠及廢金屬，導致燃燒後產生大量濃煙，煙柱高達數十公尺，影響周邊空氣品質。環保局後續將對該廠負責人依法裁處，最高可裁罰2000萬元。

桃園市消防局今日上午7時9分接獲通報，稱蘆竹區一間含有石化工業設備的鐵皮工廠發生大火，立即出動21車51人前往搶救中，所幸現場無人員受傷、受困。環保局接獲通報後立即派員抵達，現場監控空氣品質與環境污染狀況，測得PM2.5、PM10與揮發性有機物(TVOC)等空污指標，並於同一時間啟動空污緊急應變作業。

環保局指出，透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處。市府透過橫向通報機制向警消、民政及衛生單位同步示警，並建議民眾緊閉門窗、減少外出。

環保局表示，該廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，未取得主管機關核准，即違反《廢棄物清理法》第 46 條第1項第3款規定，可移送法辦並處以最高1500 萬元罰金；此次火警釋放大量濃煙造成空污，將再依《空氣污染防制法》第32條規定裁處最高500萬元。兩項違規合計，最高可處2000萬元罰鍰。

至於火災後大量殘餘廢棄物及受污染物料清理部分，環保局也將依《廢清法》要求業者限期提出廢棄物處置計畫書，以避免因不當堆置或搬運造成二次污染。後續清理作業將全程列管，若業者屆期未完成，將依規定按日連續開罰，確保污染源徹底移除。

環保局強調，將持續掌握空氣品質變化，若監測數據出現異常，將立即擴大警戒範圍並採取相關應變措施，確保民眾健康與安全。