霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

記者游瓊華／台中報導

許多民眾熱愛戶外運動，但您呼吸的空氣可能正讓您的努力「打對折」！由中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文主導的跨國研究證實，在PM2.5濃度超標的環境下運動，健康效益會大打折扣，甚至可能做白工。這項由台灣主導的研究成果，已登上國際頂尖醫學期刊《BMC Medicine》，引起全球超過20國媒體高度關注。

這項大規模研究整合了歐、美、澳、亞等多國，超過150萬名成年人長達10年的監測數據。研究團隊發現一個關鍵的「PM2.5臨界點」：當長期暴露的PM2.5年平均濃度低於25微克/立方米（μg/m³）時，規律運動（每周150分鐘中強度）可降低約30%的全因死亡率；然而，一旦濃度高於25 μg/m³，同樣的運動量，死亡風險僅能降低12%至15%，效益直接砍半。

研究更進一步指出，當PM2.5年均濃度超過35 μg/m³，運動對於預防癌症死亡的保護效果甚至會消失。此發現不分性別、年齡或是否患有心血管疾病，結果皆相當一致，凸顯空污對運動效益的普遍影響。

古博文教授強調，「好空氣加上規律運動」才能獲得最佳健康效益。雖然近年台灣各縣市PM2.5年平均濃度多已降至25 μg/m³以下，但季節、交通或局部污染仍可能導致瞬時濃度飆高。古博文建議，民眾運動前應養成查看即時空氣品質指標的習慣，主動選擇空氣較佳的時段或地點活動，才能確保每一次揮灑的汗水，都真正為健康加分。