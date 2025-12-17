2025全球城市實力排名！台北衝上第24　「這領域」世界第2

▲台北整體排名從第30名進步至第24名。（圖／記者周宸亘攝）



記者張方瑀／綜合報導

日本「森紀念財團都市戰略研究所」公布2025年度《全球城市實力指數》排行。英國倫敦憑藉多項指標的強勁表現，穩居榜首；其次則為日本東京、美國紐約。台北整體排名從第30名進步至第24名，且在「環境」指標中表現極佳，高居全球第二。

《全球城市實力指數》針對全球48座主要城市的都市競爭力進行評比，以72項指標為基礎，從六大核心都市機能評估城市競爭力，分別為經濟（Economy）、研發（R&D）、文化交流（Cultural Interaction）、宜居性（Livability）、環境（Environment）與交通可及性（Accessibility）。

東亞城市明顯崛起 地緣政治與通膨拖累西方

今年的報告顯示，東亞城市明顯崛起，而多個西方城市則出現停滯現象，反映地緣政治緊張、通膨差異等全球性挑戰，正深刻影響世界主要城市的整體表現。

結果指出，東亞地區呈現正向發展趨勢，包括東京攀升至第2名，創下指數創立以來的最佳排名，主要受惠於「宜居性」與「文化交流」兩大都市機能的顯著提升。

其他東亞城市也有亮眼表現，包括南韓首爾穩居第6名、中國上海升至第8名、中國北京由第16名躍升至第12名，台北則從第30名進步至第24名。整體而言，東亞城市因交通可及性改善、觀光基礎建設擴張及文化吸引力提升而受益。

相較之下，多數西方城市面臨通膨上升與國際連結度下滑的挑戰。倫敦雖連續第14年蟬聯第1名，但總分略有下降；紐約下滑至第3名；法國巴黎與荷蘭阿姆斯特丹則因通膨壓力影響可負擔性，並在文化交流等關鍵指標上表現轉弱。

台北「企業永續」全球第1、環境躍升第2

報告指出，台北上升6名至第24名，主要受惠於「環境」表現大幅躍進。環境評估包含氣候行動承諾、企業永續評估、再生能源使用率、廢棄物回收率、人均二氧化碳排放量、空氣品質、氣溫舒適度、水質、都市清潔滿意度、都市綠化與生物多樣性等11項指標。

台北在新增的「企業永續評估」指標中排名第1，「生物多樣性」指標排名第8，使「環境」的整體排名從第20名一口氣升至第2名，進步幅度達18名。

其餘部分，台北在文化交流表現最差，排名第40。另外在經濟和宜居性排名第26、研發排名第25、交通可及性排名第19。