桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

▲女子不勝酒力醉倒。示意圖非本文當事人。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導

桃園28歲姜姓男子帶張姓女友參加苗栗音樂派對，張女喝酒又嗑搖頭丸後身體出狀況，姜男因酒醉沒察覺嚴重性，還拍片取樂。直到隔天才送醫，張女已因中毒死亡。檢方認定姜男失職，依過失致死起訴。有專家透露，搖頭丸加上酒精的催化，毒性比童話故事的白雪公主後母的毒蘋果還毒。

桃園的姜姓男子和女友張姓女子三月間一同到苗栗參加音樂派對，現場氣氛熱烈，張女不僅小酌還吞下搖頭丸，想讓派對更嗨。沒想到當晚九點多，張女突然開始抽搐、喘不過氣，四肢還出現不自然的扭曲，現場一片驚慌。

姜男當時自己也喝醉了，完全沒發現女友狀況有多危險，反而一邊拍影片一邊笑。之後，他和朋友把張女搬到另一名女性友人的帳篷休息，卻沒馬上打電話求救或送醫，整晚也沒特別照顧張女。

錯失救援時機 女友枉死男友挨告

張女的情況到了半夜越來越嚴重，嘴唇發黑、臉色慘白，姜男才驚覺不對勁，幫女友做了心肺復甦術，但還是沒立刻把她送醫。一直拖到隔天凌晨，姜男才終於送張女進醫院，但張女已經因為酒精和搖頭丸中毒引發多重器官衰竭，醫生急救後還是回天乏術。

張女家屬悲痛不已，請律師協助提告。檢察官調查後，認為姜男完全忽略照顧責任，因而依過失致死罪起訴。這起悲劇也揭示毒品混酒的可怕風險。

▲喝酒示意圖。（圖／CFP）

搖頭丸危險性高 警方籲勿以身試法

搖頭丸（MDMA）曾因歐美歌手與音樂派對風行，成為不少年輕人追捧的派對毒品。最近馬來西亞網紅謝侑芯猝死案、歌手黃明志（Namewee）涉案等事件，讓搖頭丸又成為社會熱議話題。

衛福部食藥署提醒，搖頭丸屬第二級毒品，會使人短暫興奮、情緒激昂，但容易帶來噁心、盜汗、食慾不振等副作用，長期使用更可能導致大腦損害、情緒障礙甚至器官衰竭，嚴重者可能喪命。

混用酒精風險翻倍 年底聚會需警惕

尤其搖頭丸和酒精一起用，危險指數跟童話裡的毒蘋果差不多，可能出現脫水、心律不整、甚至昏迷猝死。警方提醒，年底聖誕、跨年聚會多，別因一時好奇嘗試毒品，否則釀成悲劇。

警方特別強調，施用第二級毒品，最重可判三年有期徒刑，若是轉讓，最高可判五年。大家千萬不要以身試法，守法才是最安全的派對守則。

●《東森新媒體ETtoday》提醒您遠離毒品：少一份毒品就多一份健康。