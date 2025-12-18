　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

▲▼喝醉,喝酒,撿屍,酒杯,醉倒,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子不勝酒力醉倒。示意圖非本文當事人。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導　

桃園28歲姜姓男子帶張姓女友參加苗栗音樂派對，張女喝酒又嗑搖頭丸後身體出狀況，姜男因酒醉沒察覺嚴重性，還拍片取樂。直到隔天才送醫，張女已因中毒死亡。檢方認定姜男失職，依過失致死起訴。有專家透露，搖頭丸加上酒精的催化，毒性比童話故事的白雪公主後母的毒蘋果還毒。

桃園的姜姓男子和女友張姓女子三月間一同到苗栗參加音樂派對，現場氣氛熱烈，張女不僅小酌還吞下搖頭丸，想讓派對更嗨。沒想到當晚九點多，張女突然開始抽搐、喘不過氣，四肢還出現不自然的扭曲，現場一片驚慌。

姜男當時自己也喝醉了，完全沒發現女友狀況有多危險，反而一邊拍影片一邊笑。之後，他和朋友把張女搬到另一名女性友人的帳篷休息，卻沒馬上打電話求救或送醫，整晚也沒特別照顧張女。

錯失救援時機　女友枉死男友挨告
張女的情況到了半夜越來越嚴重，嘴唇發黑、臉色慘白，姜男才驚覺不對勁，幫女友做了心肺復甦術，但還是沒立刻把她送醫。一直拖到隔天凌晨，姜男才終於送張女進醫院，但張女已經因為酒精和搖頭丸中毒引發多重器官衰竭，醫生急救後還是回天乏術。

張女家屬悲痛不已，請律師協助提告。檢察官調查後，認為姜男完全忽略照顧責任，因而依過失致死罪起訴。這起悲劇也揭示毒品混酒的可怕風險。

▲▼喝酒示意圖、聚會、示意圖、酒。（圖／CFP）

▲喝酒示意圖。（圖／CFP）

搖頭丸危險性高　警方籲勿以身試法
搖頭丸（MDMA）曾因歐美歌手與音樂派對風行，成為不少年輕人追捧的派對毒品。最近馬來西亞網紅謝侑芯猝死案、歌手黃明志（Namewee）涉案等事件，讓搖頭丸又成為社會熱議話題。

衛福部食藥署提醒，搖頭丸屬第二級毒品，會使人短暫興奮、情緒激昂，但容易帶來噁心、盜汗、食慾不振等副作用，長期使用更可能導致大腦損害、情緒障礙甚至器官衰竭，嚴重者可能喪命。

混用酒精風險翻倍　年底聚會需警惕
尤其搖頭丸和酒精一起用，危險指數跟童話裡的毒蘋果差不多，可能出現脫水、心律不整、甚至昏迷猝死。警方提醒，年底聖誕、跨年聚會多，別因一時好奇嘗試毒品，否則釀成悲劇。

警方特別強調，施用第二級毒品，最重可判三年有期徒刑，若是轉讓，最高可判五年。大家千萬不要以身試法，守法才是最安全的派對守則。

●《東森新媒體ETtoday》提醒您遠離毒品：少一份毒品就多一份健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒
青山王祭正妹女警「脫口罩」外貌曝光　被封警界黃霄雲
徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝
他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」
東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠
明全台有雨！　今「下最大」地區曝
AI疑慮籠罩美股全收黑！那指重挫418點　台積電ADR跌近3

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光　1行為爆食安疑慮

東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

快訊／汐止知名社區深夜失火　烈燄吞噬5樓民宅

李明峯閃辭局長「血濺摩鐵」手傷送醫　醫院回應

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光　1行為爆食安疑慮

東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

快訊／汐止知名社區深夜失火　烈燄吞噬5樓民宅

李明峯閃辭局長「血濺摩鐵」手傷送醫　醫院回應

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

青山王祭正妹女警「Turn口罩」　高清照曝光

奧斯卡頒獎將告別電視！　轉向YouTube獨家直播

美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

小女孩「東西塞鼻孔」　醫夾出：這什麼啊？

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

Mandy曬7月孕肚　曝藏肚撇步：真的沒有瘦

社會熱門新聞

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

台中18歲男大生宿舍墜樓亡

即／閃辭局長血濺摩鐵　李明峯手傷送醫

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

新北駕駛紅燈迴轉輾過黑狗！牠掙扎起身

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

高虹安復職前舊案新判　抄襲須賠40萬

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／汐止知名社區深夜失火　烈燄吞噬5樓民宅

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

「最會推責任」星座Top3！

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面