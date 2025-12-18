　
國際

美國會震撼報告！能源部研究遭中國利用　解放軍恐接觸敏感核技術

▲▼美國聯邦眾議院10日通過「台灣旅行法」草案，鼓勵「美台所有層級官員互訪」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會調查指出，美國能源部資助研究被中國利用，讓解放軍與相關企業接觸敏感核技術與高科技成果。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國聯邦眾議院兩個委員會發布調查報告指出，美國能源部以聯邦資金支持的研究計畫，透過學術合作關係遭中國方面利用，使中國軍方得以接觸具高度敏感性的核能技術，以及可應用於經濟與國家安全領域的最先進科技。

美聯社報導，在美中科技與軍備競爭持續升溫之際，美國國會認為這場競逐不僅影響雙方實力消長，也可能左右未來國際秩序，因此展開調查，試圖防止美國研究成果反向強化中國軍事能力。

調查由眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」及「教育與勞動力委員會」共同進行。報告指出，2023年6月至今年6月間，共有4300多篇學術論文涉及美國能源部資助的研究人員與中國學者合作，其中約半數中方研究人員，與中國軍事體系或工業基礎存在關聯。

報告並揭露，部分合作對象直接服務於中國人民解放軍，包括多所中國國有實驗室與大學，其中有些早已被美國國防部列入追蹤中國軍事相關企業與機構的資料庫。

此外，美國研究團隊的合作單位中，還包含曾遭指控涉及網路攻擊或在中國境內侵犯人權的團體，報告也說明這類跨國合作的實際運作方式，引發國安疑慮。

報告作者批評，美國能源部多年來未建立有效防範機制，導致納稅人資助的研究成果，容易被中國的國防研究、產業體系及國家主導的技術移轉活動吸收，並建議強化國安風險評估、資訊通報與研究補助審查制度。

更多新聞
