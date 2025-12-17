韓商「幫台灣造潛艦」被控洩密　執行長、員工遭判刑

▲韓商協助台灣造潛艇被指控洩密，法院判處有罪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓以參與台灣發展潛艦計畫違反貿易法為由，起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少3間南韓國防承包商，南韓法院審理後，以洩露魚雷發射系統設計文件罪名，判處2間承包商執行長、員工有罪，並聲稱事件可能會造成南韓外交上的重大負擔。對此，台船發言人17日晚間表示，尚不清楚此事，不予置評。

根據《路透社》報導，涉案的承包商受僱於台灣潛艦計畫，負責打造魚雷發射管與儲存設施，不料被南韓政府指控將機密技術洩露給台灣。昌原地方法院馬山分院16日審理後，判處一間承包商的執行長2年半徒刑、另一間承包商的2名員工各1年半徒刑。

判決書指出，外洩的技術屬於韓國防衛事業廳（DAPA）禁止未經許可出口的戰略技術，且出口對象是與鄰國關係緊張的台灣，可能會對南韓的安全構成嚴重威脅，甚至成為南韓外交上的重大負擔。

判決書未公開涉案人員及公司的詳細身份，但記載了律師姓名，不過律師均拒絕置評，而被告也堅決否認有不法行為，強調與台灣分享的資訊並非商業機密，也不涉及需要出口許可證的敏感技術。

另據《中央社》報導，路透社詢問我國國防部，國防部將問題轉交台船，台船發言人僅表示，尚不清楚此事，因此不予置評。事件後續是否涉及更廣泛的國際影響，仍有待觀察。