　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓商「幫台灣造潛艦」被控洩密　執行長、員工遭判刑

▲▼海軍首艘國造潛艦IDS原型艦「海鯤軍艦」,海鯤號。（圖／記者蘇晏男攝）

▲韓商協助台灣造潛艇被指控洩密，法院判處有罪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓以參與台灣發展潛艦計畫違反貿易法為由，起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少3間南韓國防承包商，南韓法院審理後，以洩露魚雷發射系統設計文件罪名，判處2間承包商執行長、員工有罪，並聲稱事件可能會造成南韓外交上的重大負擔。對此，台船發言人17日晚間表示，尚不清楚此事，不予置評。

根據《路透社》報導，涉案的承包商受僱於台灣潛艦計畫，負責打造魚雷發射管與儲存設施，不料被南韓政府指控將機密技術洩露給台灣。昌原地方法院馬山分院16日審理後，判處一間承包商的執行長2年半徒刑、另一間承包商的2名員工各1年半徒刑。

判決書指出，外洩的技術屬於韓國防衛事業廳（DAPA）禁止未經許可出口的戰略技術，且出口對象是與鄰國關係緊張的台灣，可能會對南韓的安全構成嚴重威脅，甚至成為南韓外交上的重大負擔。

判決書未公開涉案人員及公司的詳細身份，但記載了律師姓名，不過律師均拒絕置評，而被告也堅決否認有不法行為，強調與台灣分享的資訊並非商業機密，也不涉及需要出口許可證的敏感技術。

另據《中央社》報導，路透社詢問我國國防部，國防部將問題轉交台船，台船發言人僅表示，尚不清楚此事，因此不予置評。事件後續是否涉及更廣泛的國際影響，仍有待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布　將關閉NCAR！
營業15年　北市知名咖啡廳宣布熄燈！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

韓商「幫台灣造潛艦」被控洩密　執行長、員工遭判刑

川普政府宣布將關閉美國國家大氣研究中心：該機構危言聳聽

3 年情斷！她狠甩「人類未婚夫」改嫁 ChatGPT

千億併購踢鐵板！華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix方案

川普又有大動作！無預警預告「神祕演說」　白宮全體噤聲

北京「禁旅日令」沒影響？中國11月56萬人訪日　比去年還多

榴槤園有美女！　70歲阿公「失神跟著走」森林深處迷路了

Pornhub遭駭！　「逾2億付費會員」私密資料恐外洩

搭飛機遇「隔壁乘客太胖」！她被肉貼肉擠到窗邊　崩潰求救

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

睽違15年美系越野經典Jeep重返台灣

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

韓商「幫台灣造潛艦」被控洩密　執行長、員工遭判刑

川普政府宣布將關閉美國國家大氣研究中心：該機構危言聳聽

3 年情斷！她狠甩「人類未婚夫」改嫁 ChatGPT

千億併購踢鐵板！華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix方案

川普又有大動作！無預警預告「神祕演說」　白宮全體噤聲

北京「禁旅日令」沒影響？中國11月56萬人訪日　比去年還多

榴槤園有美女！　70歲阿公「失神跟著走」森林深處迷路了

Pornhub遭駭！　「逾2億付費會員」私密資料恐外洩

搭飛機遇「隔壁乘客太胖」！她被肉貼肉擠到窗邊　崩潰求救

就差了一點！王齊麟／邱相榤3局大戰惜敗南韓大魔王男雙

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

腿痠腳麻竟是血管老化病變？　及早揪出下肢動脈阻塞避悲劇

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

深耕環境教育　黑松催生桃園首間「永久綠旗」學校

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

【才站3秒】女清潔員被酒駕賓士猛撞 命喪垃圾車尾！

國際熱門新聞

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

夫妻「肉身對峙」槍手　雙中彈相擁亡

25歲女網紅墜樓身亡　遭丈夫扔下10樓

川普無預警預告「神祕演說」

400女藏身「日本賣淫公寓」性交易！

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

川普旅行禁令再擴大！　名單增至19國

恐攻槍手來自印度　家屬不知他為何變激進

川普將關大氣研究中心：危言聳聽

日「月費40萬」三溫暖失火！網紅夫妻慘死

台灣有事日本可否行使自衛權？高市回應了

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

美股跌300點！特斯拉勁揚逾3％　台積電ADR回落近1美元

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

更多熱門

相關新聞

海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

國造潛艦「海鯤號」27、28日密集進行海測，卻遭爆料艦艏「未裝船錨」即強行出海，質疑此舉違反《船舶法》且罔顧測試人員安全，是政治性出航。台船與海軍對此嚴正駁斥，指出海測全程均有兵力伴護，在嚴謹風險評估下絕無安全顧慮，對媒體的不實指控深表遺憾。。民進黨立委林楚茵今（30日）則痛批，造謠者計謀在一邊假裝認真催貨，一邊配合中共造謠，製造國人對潛艦國造的不信任。

海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

台海決勝點是潛艦　美中攻防劇本曝光

台海決勝點是潛艦　美中攻防劇本曝光

094核潛艇靜音狀態突破反潛區

094核潛艇靜音狀態突破反潛區

關鍵字：

潛艦

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

「最會推責任」星座Top3！

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面