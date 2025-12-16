關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

▲台東關山鎮設置減速丘改善交通安全。（圖／記者楊鈞典攝)

記者楊晨東／台東報導

關山鎮豐泉里一處轉彎路口近日完成減速丘設置，藉由提醒行經車輛減速慢行，提升周邊行人及長者通行安全。該路段鄰近慈濟關山環保輔具平台及巷弄長照站，平時長輩及輔具運送車輛進出頻繁，交通安全需求日益受到關注。

慈濟基金會於2022年3月在豐泉里舊社區活動中心成立「慈濟關山環保輔具平台」，提供行動不便者及長輩生活輔具免費借用；今年該處再設置C級巷弄長照站，服務使用人次增加。由於據點位於轉彎路口，車輛通行時若未留意車速，容易產生行車安全疑慮。

今年3月長照站搬遷至現址後，部分長者向地方民意代表反映，騎乘機車或電動代步車進出時，常因來往車輛速度較快而感到不安，盼能改善該路段交通環境。縣議員陳宏宗隨即與關山鎮民代表會副主席李偉鈺前往現地了解，評估後認為，雖已設有道路反射鏡，但仍有加強減速提醒設施的必要。

經協調後，由關山鎮公所於該路段規劃設置減速丘，透過路面跳動設計，提醒駕駛人提前減速，相關工程已於日前完工。

地方長者表示，減速丘設置後，明顯感受到通行車輛行速放緩，進出長照站與社區時更具安全感。鎮公所也指出，未來將持續檢視轄內社區與長照據點周邊交通狀況，適時改善設施，以提升整體用路安全。