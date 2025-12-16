　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

▲台東關山鎮設置減速丘改善交通安全。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東關山鎮設置減速丘改善交通安全。（圖／記者楊鈞典攝)

記者楊晨東／台東報導

關山鎮豐泉里一處轉彎路口近日完成減速丘設置，藉由提醒行經車輛減速慢行，提升周邊行人及長者通行安全。該路段鄰近慈濟關山環保輔具平台及巷弄長照站，平時長輩及輔具運送車輛進出頻繁，交通安全需求日益受到關注。

慈濟基金會於2022年3月在豐泉里舊社區活動中心成立「慈濟關山環保輔具平台」，提供行動不便者及長輩生活輔具免費借用；今年該處再設置C級巷弄長照站，服務使用人次增加。由於據點位於轉彎路口，車輛通行時若未留意車速，容易產生行車安全疑慮。

今年3月長照站搬遷至現址後，部分長者向地方民意代表反映，騎乘機車或電動代步車進出時，常因來往車輛速度較快而感到不安，盼能改善該路段交通環境。縣議員陳宏宗隨即與關山鎮民代表會副主席李偉鈺前往現地了解，評估後認為，雖已設有道路反射鏡，但仍有加強減速提醒設施的必要。

經協調後，由關山鎮公所於該路段規劃設置減速丘，透過路面跳動設計，提醒駕駛人提前減速，相關工程已於日前完工。

地方長者表示，減速丘設置後，明顯感受到通行車輛行速放緩，進出長照站與社區時更具安全感。鎮公所也指出，未來將持續檢視轄內社區與長照據點周邊交通狀況，適時改善設施，以提升整體用路安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女駕駛狂揮手「原來是輪胎扁了」　台東成功警伸援手

春節提前帶動年菜備戰　餐飲業調整產能與流線

婦人迷路走進咖啡廳　台東成功警協助確認身分平安返家

關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

日籍旅客尋訪龍田神社遺跡　鹿野女警日語協助指引路線

每月領2千元養寶寶　屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助上路

柬埔寨設機房分工騙39人8432萬　檢察官溯源偵破獲高檢署頒獎

Global Mall屏東20週年　親子樂園+IP展嗨玩到跨年

九九峰氦氣球樂園設備月底抵台組裝　明年2月春節開園試營運

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

女駕駛狂揮手「原來是輪胎扁了」　台東成功警伸援手

春節提前帶動年菜備戰　餐飲業調整產能與流線

婦人迷路走進咖啡廳　台東成功警協助確認身分平安返家

關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

日籍旅客尋訪龍田神社遺跡　鹿野女警日語協助指引路線

每月領2千元養寶寶　屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助上路

柬埔寨設機房分工騙39人8432萬　檢察官溯源偵破獲高檢署頒獎

Global Mall屏東20週年　親子樂園+IP展嗨玩到跨年

九九峰氦氣球樂園設備月底抵台組裝　明年2月春節開園試營運

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

英特爾發布IT資料中心策略白皮書　揭示15年轉型節省逾114億美元成本

福岡星野集團新飯店明年7月開　每晚1340元起、房內享海峽景觀

【這聖誕老公公不一樣】中央大學發歐趴糖　雪橇上的竟然是校長！

地方熱門新聞

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車偏區災時通訊零時差

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

硬皮鯊亂擋小鴨　遭踹車爆全武行

弱勢就業一條龍服務獲肯定雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

守護第一線救災人員健康新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地啟用

古都魅力吸引日本學子山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

萬丹紅豆牛奶節開跑　踩街+市集嗨3天

更多熱門

相關新聞

日籍旅客尋訪龍田神社遺跡　女警日語指引路線

日籍旅客尋訪龍田神社遺跡　女警日語指引路線

一對來自日本的高齡夫妻日前規劃來台進行八日深度旅行，期間透過旅遊資料得知鹿野鄉龍田村仍保留日治時期神社遺跡，基於對歷史文化的興趣，將該處列為重要參訪行程。上禮拜夫妻倆搭乘火車抵達鹿野車站後，因初次造訪當地，對周邊環境不熟悉，加上遺跡位於巷道內，不易辨識方向，遂前往車站對面的鹿野分駐所向警方尋求協助。

東成國小師生走訪台東警察分局

東成國小師生走訪台東警察分局

守護校園活動安全　多良警於寒冬送暖路跑加強交安與防詐宣導

守護校園活動安全　多良警於寒冬送暖路跑加強交安與防詐宣導

台東成功長濱「長者智慧手環」續辦　陳瑩、莊瑞雄爭取2200萬元

台東成功長濱「長者智慧手環」續辦　陳瑩、莊瑞雄爭取2200萬元

新北榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

新北榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

關鍵字：

減速丘交通台東

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面