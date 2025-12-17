　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

▲順天堂即將迎來創立80週年，對外分享「活力八十，健康一百」的願景。（圖／順天堂提供）

▲順天堂即將迎來創立80週年，對外分享「活力八十，健康一百」的願景。（圖／記者潘姿吟攝）

生活中心／綜合報導

隨著台灣即將在2025年正式進入超高齡社會，高齡照護、慢性病管理與「三明治世代」的壓力成為社會關注焦點。邁向80週年的順天堂，今（17）日發表「活力八十　健康一百」願景，宣布將持續推動「漢方大健康生態系」跨界合作，攜手失智症與輔助醫學專家，共同為全齡健康打造完整解決方案。

順天堂以「漢方醫養」為核心，面對全球對科學化中藥的需求和氣候變遷對藥材供應鏈的挑戰，提出「從原料到實證」的垂直整合策略。順天堂總經理莊武璋表示，現代漢方要成為主流醫療的一部分，必須從傳統經驗轉向科學與實證，並強化產品、臨床與永續等六大核心能力，目標是為高齡社會提供科學化且永續的健康解方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為提升產業韌性，順天堂自30年前開始建立多元產地備源，並自2013年推動仿生農法種植多種在地藥用植物，確保原料自主性。2021年起，企業更從在地種植、創新研發、製造品管、國際接軌、實證研究、永續發展六大主軸，打造現代中藥企業核心實力。

在製造與創新方面，順天堂今年啟動符合國際PIC/S GMP標準的智慧工廠建設，預計2028年啟用第四代廠房，並導入AI原料辨識與3D化學指紋分析，強化品質控管。同時，順天堂積極拓展國際市場，結合現代保健觀念，將台灣科學化漢方模式推向澳門、日本、英國、新馬等地，並自2019年起參與多場中獸醫藥國際研討會，展現多元應用潛力。此外，順天堂也推動漢方智能販賣機進駐醫療院所、學校與社區，並進入全台好市多，讓漢方保健更貼近民眾生活。

順天堂重視臨床實證，長年與學界及醫療單位合作，推動中藥臨床研究。2024年，「順天堂台灣清冠一號濃縮顆粒」通過中藥新藥查驗登記，成為國內首家獲得該藥證的中藥廠，樹立漢方接軌現代醫療的典範。自1970年代來，順天堂已累積400多篇學術發表，今年也與台師大、陽明交大合作推進漢方基礎研究，進一步用科學數據支持中藥應用。

針對高齡社會的失智症照護需求，順天堂自2023年與聯醫林舜穀中醫師合作，進行失智症相關臨床研究，結合標準精神行為量表及照護者回饋，提升漢方科學化水準。2026年將啟動聚焦照護者身心負荷的臨床試驗，評估漢方對緩解失智症照護壓力的實質效益，期望成為提升家庭生活品質的重要助力。

順天堂也與台灣輔助醫學醫學會合作，推動社區全人健康照護網，協助落實ICOPE整合性功能評估，從輔助醫學門診延伸至日照中心，串連完整照護鏈。理事長陳韜名指出，要讓漢方成為第一線照護一環，產品標準化與臨床介入模式至關重要。順天堂以嚴謹品質控管和實證研究，將成果轉化為具體照護指引，助力全人健康目標。

迎接80週年，順天堂將持續以全齡健康、科學精神與諧和自然為核心價值，整合六大主軸能力，攜手產官學研，從預防、照護到健康促進，構建更完善的大健康生態系，讓中草藥智慧與科學價值邁向全球，為下一個健康世紀奠定堅實基礎。

▲▼順天堂特舉辦「順天八十：漢方大健康生態系跨域共創對談」，邀請臺北市立聯合醫院林舜穀中醫師與臺灣輔助醫學醫學會陳韜名理事長兩位專家，共同探討如何透過生態系，將漢方系統性地提升為健康管理工具與照護決策的一部分。（圖／順天堂提供）

▲順天堂舉辦「順天八十：漢方大健康生態系跨域共創對談」，邀臺北市立聯合醫院林舜穀中醫師與臺灣輔助醫學醫學會陳韜名理事長，共同探討如何透過生態系，將漢方系統性地提升為健康管理工具與照護決策的一部分。（圖／順天堂提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布　將關閉NCAR！
營業15年　北市知名咖啡廳宣布熄燈！
李玉璽揭「在公園拍婚紗」原因　宣布婚訊再發聲：被愛包圍的一天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

微波爐服役45年光榮退伍！釣出Panasonic官方「求收藏至博物館」

3波東北季風快速變天　專家預警「全台轉雨」

內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！　店家感性告別

交男朋友「一定要找夠色的」！中醫師曝超多好處

化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案

楊梅服務區「動線優化」卻塞爆　高公局延長開放路肩止血

出國生病一次要花多少？海外醫療費用真實案例一次看

明天「北東降溫」水氣增　未來一周3波東北季風接力

很多年輕人「不會1技能」都找人幫忙！　網搖頭：時間也是成本

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

睽違15年美系越野經典Jeep重返台灣

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

微波爐服役45年光榮退伍！釣出Panasonic官方「求收藏至博物館」

3波東北季風快速變天　專家預警「全台轉雨」

內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！　店家感性告別

交男朋友「一定要找夠色的」！中醫師曝超多好處

化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案

楊梅服務區「動線優化」卻塞爆　高公局延長開放路肩止血

出國生病一次要花多少？海外醫療費用真實案例一次看

明天「北東降溫」水氣增　未來一周3波東北季風接力

很多年輕人「不會1技能」都找人幫忙！　網搖頭：時間也是成本

就差了一點！王齊麟／邱相榤3局大戰惜敗南韓大魔王男雙

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

腿痠腳麻竟是血管老化病變？　及早揪出下肢動脈阻塞避悲劇

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

深耕環境教育　黑松催生桃園首間「永久綠旗」學校

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

Rosé最愛吃的火鍋...

生活熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元！行程曝光

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

搬到新竹住一年！她搖頭「只想逃」兩派吵翻

更多熱門

相關新聞

永續不只談環保　唐氏症基金會制度化治理獲最高肯定

永續不只談環保　唐氏症基金會制度化治理獲最高肯定

財團法人中華民國唐氏症基金會，近年以前瞻視角導入ESG理念，將「健康、友善、環保、永續」作為組織發展核心全面轉型，打造社福界少見的制度化永續治理模式。基金會在永續治理上的創新實踐深受肯定，昨（16）日獲總統賴清德親自頒授「社福永續創新示範單位」殊榮，成為社福體系的重要標竿。

守護第一線救災人員健康新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

守護第一線救災人員健康新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

興大南投分部在地創生基地揭牌

興大南投分部在地創生基地揭牌

為什麼大家都在喝蘋果醋

為什麼大家都在喝蘋果醋

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」

關鍵字：

ESGSDGs永續保健醫療

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

「最會推責任」星座Top3！

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面