迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

隨著台灣即將在2025年正式進入超高齡社會，高齡照護、慢性病管理與「三明治世代」的壓力成為社會關注焦點。邁向80週年的順天堂，今（17）日發表「活力八十 健康一百」願景，宣布將持續推動「漢方大健康生態系」跨界合作，攜手失智症與輔助醫學專家，共同為全齡健康打造完整解決方案。

順天堂以「漢方醫養」為核心，面對全球對科學化中藥的需求和氣候變遷對藥材供應鏈的挑戰，提出「從原料到實證」的垂直整合策略。順天堂總經理莊武璋表示，現代漢方要成為主流醫療的一部分，必須從傳統經驗轉向科學與實證，並強化產品、臨床與永續等六大核心能力，目標是為高齡社會提供科學化且永續的健康解方。

為提升產業韌性，順天堂自30年前開始建立多元產地備源，並自2013年推動仿生農法種植多種在地藥用植物，確保原料自主性。2021年起，企業更從在地種植、創新研發、製造品管、國際接軌、實證研究、永續發展六大主軸，打造現代中藥企業核心實力。

在製造與創新方面，順天堂今年啟動符合國際PIC/S GMP標準的智慧工廠建設，預計2028年啟用第四代廠房，並導入AI原料辨識與3D化學指紋分析，強化品質控管。同時，順天堂積極拓展國際市場，結合現代保健觀念，將台灣科學化漢方模式推向澳門、日本、英國、新馬等地，並自2019年起參與多場中獸醫藥國際研討會，展現多元應用潛力。此外，順天堂也推動漢方智能販賣機進駐醫療院所、學校與社區，並進入全台好市多，讓漢方保健更貼近民眾生活。

順天堂重視臨床實證，長年與學界及醫療單位合作，推動中藥臨床研究。2024年，「順天堂台灣清冠一號濃縮顆粒」通過中藥新藥查驗登記，成為國內首家獲得該藥證的中藥廠，樹立漢方接軌現代醫療的典範。自1970年代來，順天堂已累積400多篇學術發表，今年也與台師大、陽明交大合作推進漢方基礎研究，進一步用科學數據支持中藥應用。

針對高齡社會的失智症照護需求，順天堂自2023年與聯醫林舜穀中醫師合作，進行失智症相關臨床研究，結合標準精神行為量表及照護者回饋，提升漢方科學化水準。2026年將啟動聚焦照護者身心負荷的臨床試驗，評估漢方對緩解失智症照護壓力的實質效益，期望成為提升家庭生活品質的重要助力。

順天堂也與台灣輔助醫學醫學會合作，推動社區全人健康照護網，協助落實ICOPE整合性功能評估，從輔助醫學門診延伸至日照中心，串連完整照護鏈。理事長陳韜名指出，要讓漢方成為第一線照護一環，產品標準化與臨床介入模式至關重要。順天堂以嚴謹品質控管和實證研究，將成果轉化為具體照護指引，助力全人健康目標。

迎接80週年，順天堂將持續以全齡健康、科學精神與諧和自然為核心價值，整合六大主軸能力，攜手產官學研，從預防、照護到健康促進，構建更完善的大健康生態系，讓中草藥智慧與科學價值邁向全球，為下一個健康世紀奠定堅實基礎。

▲順天堂舉辦「順天八十：漢方大健康生態系跨域共創對談」，邀臺北市立聯合醫院林舜穀中醫師與臺灣輔助醫學醫學會陳韜名理事長，共同探討如何透過生態系，將漢方系統性地提升為健康管理工具與照護決策的一部分。（圖／順天堂提供）