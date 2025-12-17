永續不只談環保　唐氏症基金會制度化治理獲肯定

▲社福界永續治理典範，唐氏症基金會獲總統頒社福永續創新示範單位。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

財團法人中華民國唐氏症基金會，近年以前瞻視角導入ESG理念，將「健康、友善、環保、永續」作為組織發展核心全面轉型，打造社福界少見的制度化永續治理模式。基金會在永續治理上的創新實踐深受肯定，昨（16）日獲總統賴清德親自頒授「社福永續創新示範單位」殊榮，成為社福體系的重要標竿。

基金會秉持「服務是一輩子的事」理念，將永續視為長期承諾，而非短期專案，全面對齊聯合國永續發展目標（SDGs）。2024年成立「永續辦公室」，啟動組織內部盤點與制度化推動，並規劃於2025年發布永續報告書，透過具體數據與行動成果，展現透明治理與自我揭露的決心。

在環保與循環經濟的實踐上，基金會旗下品牌「愛不囉嗦」率先推動綠色消費，禮盒全面採用FSC森林認證紙材與環保大豆油墨，在兼顧美感與實用性的同時，降低對環境的負擔。基金會也與7-ELEVEN合作回收廢棄寶特瓶，經抽紗再製為包裝絲巾與「阿唐環保襪」，讓原本被丟棄的塑料轉化為具設計感與社會意義的生活用品，落實廢棄物升級再生。

此外，基金會串聯在地社會企業與文化場域，支持金山「汪汪地瓜園」與「朱銘美術館」，將企業嚴選後仍具食用與創作價值的地瓜，製作成「北海薯蠟筆」，結合友善耕作、文化創意與地方產業，讓循環經濟不只停留在環保層次，更成為促進地方創生與跨域合作的成功案例。

永續行動也延伸至庇護就業現場。基金會以庇護工場「愛不囉嗦承德店」為起點，於2023年完成自主溫室氣體盤查，並在2024年導入再生能源，目前已有七成用電轉為綠電，截至2024年底，累計減少二氧化碳排放2,455公斤，具體呈現庇護工場邁向低碳營運的成果。

在資源循環與社會關懷方面，基金會自2023年承辦「玩具銀行」，在台中設置15處回收箱，兩年間累積回收超過1萬5千件、8.15公噸玩具，相當於種下815棵樹的減碳效益。經志工清潔、檢修後，玩具重新送往45家公托、幼兒園與社福機構，並透過行動玩具車深入梨山部落，讓玩具在城市與偏鄉之間流動，延續愛的循環。

為降低民眾參與永續的門檻，基金會自2024年起於「愛不囉嗦」門市響應Ubag循環提袋計畫，每月平均回收約180個紙袋，截至2025年已累積超過1,500個。透過一個簡單的「捐袋」行動，讓消費者也能成為永續推動的一分子，共同打造更友善的消費環境。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，推動永續不只是環境責任，更是為每一位身心障礙者打造更友善、更具韌性的未來。他指出，在全球企業加速投入永續發展的趨勢下，ESG已成為組織經營不可或缺的方向，基金會透過企業合作、跨組織共享與社會倡議，讓永續理念從內部治理擴散至社會各個角落。

此次獲得總統表揚，是對基金會多年努力的肯定，未來也將持續以創新與跨界合作為基礎，攜手社會各界，邁向更永續、共融的未來。

