　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永續不只談環保　唐氏症基金會制度化治理獲肯定

▲社福界永續治理典範，唐氏症基金會獲總統頒社福永續創新示範單位。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲社福界永續治理典範，唐氏症基金會獲總統頒社福永續創新示範單位。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

財團法人中華民國唐氏症基金會，近年以前瞻視角導入ESG理念，將「健康、友善、環保、永續」作為組織發展核心全面轉型，打造社福界少見的制度化永續治理模式。基金會在永續治理上的創新實踐深受肯定，昨（16）日獲總統賴清德親自頒授「社福永續創新示範單位」殊榮，成為社福體系的重要標竿。

基金會秉持「服務是一輩子的事」理念，將永續視為長期承諾，而非短期專案，全面對齊聯合國永續發展目標（SDGs）。2024年成立「永續辦公室」，啟動組織內部盤點與制度化推動，並規劃於2025年發布永續報告書，透過具體數據與行動成果，展現透明治理與自我揭露的決心。

在環保與循環經濟的實踐上，基金會旗下品牌「愛不囉嗦」率先推動綠色消費，禮盒全面採用FSC森林認證紙材與環保大豆油墨，在兼顧美感與實用性的同時，降低對環境的負擔。基金會也與7-ELEVEN合作回收廢棄寶特瓶，經抽紗再製為包裝絲巾與「阿唐環保襪」，讓原本被丟棄的塑料轉化為具設計感與社會意義的生活用品，落實廢棄物升級再生。

此外，基金會串聯在地社會企業與文化場域，支持金山「汪汪地瓜園」與「朱銘美術館」，將企業嚴選後仍具食用與創作價值的地瓜，製作成「北海薯蠟筆」，結合友善耕作、文化創意與地方產業，讓循環經濟不只停留在環保層次，更成為促進地方創生與跨域合作的成功案例。

永續行動也延伸至庇護就業現場。基金會以庇護工場「愛不囉嗦承德店」為起點，於2023年完成自主溫室氣體盤查，並在2024年導入再生能源，目前已有七成用電轉為綠電，截至2024年底，累計減少二氧化碳排放2,455公斤，具體呈現庇護工場邁向低碳營運的成果。

在資源循環與社會關懷方面，基金會自2023年承辦「玩具銀行」，在台中設置15處回收箱，兩年間累積回收超過1萬5千件、8.15公噸玩具，相當於種下815棵樹的減碳效益。經志工清潔、檢修後，玩具重新送往45家公托、幼兒園與社福機構，並透過行動玩具車深入梨山部落，讓玩具在城市與偏鄉之間流動，延續愛的循環。

為降低民眾參與永續的門檻，基金會自2024年起於「愛不囉嗦」門市響應Ubag循環提袋計畫，每月平均回收約180個紙袋，截至2025年已累積超過1,500個。透過一個簡單的「捐袋」行動，讓消費者也能成為永續推動的一分子，共同打造更友善的消費環境。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，推動永續不只是環境責任，更是為每一位身心障礙者打造更友善、更具韌性的未來。他指出，在全球企業加速投入永續發展的趨勢下，ESG已成為組織經營不可或缺的方向，基金會透過企業合作、跨組織共享與社會倡議，讓永續理念從內部治理擴散至社會各個角落。

此次獲得總統表揚，是對基金會多年努力的肯定，未來也將持續以創新與跨界合作為基礎，攜手社會各界，邁向更永續、共融的未來。

▲社福界永續治理典範，唐氏症基金會獲總統頒社福永續創新示範單位。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲唐氏症基金會長期投入永續治理與社會共融，16日獲總統賴清德頒授「社福永續創新示範單位」殊榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公
日系商場確定重返台灣！　進駐北車地下街規模160坪
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂
根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝
無照酒駕撞死路人！　新北19歲男判3年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

雲林2026年元旦升旗移師北港　迎曙光祈福「從心開始」

1小時內撲滅雜草火警　南投信義鄉地利消防站發揮功效

紅豆不只是甜點　星級主廚聯手學界翻轉國產雜糧想像

財神、土地公、月老走進手搖飲　茶湯會用插畫說祝福

歲末鋼琴聲傳情　陳家逵到創世台中院為植物人家庭送暖

打開「心」視界！台南市推正向教育　為校園種下幸福與韌性

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入台東社區呼籲及早控糖

不再一桌吃三天　雙人年菜成新趨勢！飯店級工夫菜在家上桌

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

雲林2026年元旦升旗移師北港　迎曙光祈福「從心開始」

1小時內撲滅雜草火警　南投信義鄉地利消防站發揮功效

紅豆不只是甜點　星級主廚聯手學界翻轉國產雜糧想像

財神、土地公、月老走進手搖飲　茶湯會用插畫說祝福

歲末鋼琴聲傳情　陳家逵到創世台中院為植物人家庭送暖

打開「心」視界！台南市推正向教育　為校園種下幸福與韌性

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入台東社區呼籲及早控糖

不再一桌吃三天　雙人年菜成新趨勢！飯店級工夫菜在家上桌

高雄買氣外溢「潮州成首選」　3房含平車800萬就有

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

近7年壽險避險成本達1.6兆元　金管會提2解方

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露　一句話回擊整形傳聞

開小夜燈睡覺壞處多多！醫師揭4萬人研究：肥胖風險大增

有代溝？持修首度合作范曉萱「竟完全不認識她」：上網查才發現

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

三大電信響應數位憑證皮夾　1分鐘App設定「超商取貨免拿身分證」

台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

【才站3秒】女清潔員被酒駕賓士猛撞 命喪垃圾車尾！

地方熱門新聞

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

蔡宗豪怒批警用無線電失靈基層形同孤立無援

台南市打詐、救災表現亮眼警消2人獲選行政院模範公務人員

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

更多熱門

相關新聞

塑膠袋字跡成關鍵　里港警找到迷途男的家

塑膠袋字跡成關鍵　里港警找到迷途男的家

里港警分局日前接獲報案，指1名疑似罹患唐氏症的男子於砂石場地磅站迷路，無證件且無法正常溝通，員警循塑膠袋線索，推測他住高雄茄萣，並比對失蹤人口系統確認52歲周姓男子身份。警方提供餐點、聯絡社工後，並通知家屬，成功結束男子離家兩日、迷途近60公里的驚魂記，家屬感激警方細心協助。

MSI入選《Forbes》全球最佳雇主　打造支持專業成長卓越職場環境

MSI入選《Forbes》全球最佳雇主　打造支持專業成長卓越職場環境

企業永續跨界新典範　興富發榮獲文策院首屆「ESG for Culture 影響力獎」肯定

企業永續跨界新典範　興富發榮獲文策院首屆「ESG for Culture 影響力獎」肯定

重振台灣鯛聲譽　雲林嚴選把關全民安心吃

重振台灣鯛聲譽　雲林嚴選把關全民安心吃

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

關鍵字：

唐氏症永續治理ESG社福創新循環經濟

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面