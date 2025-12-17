二審貪汙無罪！高虹安今出席公開活動　盼市長復職「越快越好」

地方中心／新竹報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，二審結果大逆轉，因貪汙部分無罪，量刑從7年4月大減變成6月，且得易科罰金，高虹安也得以向內政部申請復職。今(17日)高虹安也在判決出爐後的隔天就出席公開活動，表示目前還沒有收到內政部的回函，也強調希望復職越快越好。

▲高虹安二審貪汙部分無罪，今天出席公開活動受訪。（圖／地方中心翻攝，下同）



根據《地方制度法》規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。內政部長劉世芳今早受訪表示，昨天下班前接到新竹市政府來函，請求讓高虹安恢復新竹市長職務，「我們現在這個公文正在簽辦當中」。

而在判決出爐後的隔天上午，高虹安隨即出席新竹市十校藝術聯展開幕活動，結束後她受訪指出，目前尚未收到判決書，盼外界看到詳細的判決內容再做評論會比較好，「請大家尊重司法，尊重法院。」

而復職申請目前仍在處理中，高虹安被問及希望何時復職，她強調當然是越快越好，「畢竟復職等了非常長的時間，停職的時候我也沒有忘記我對新竹市還有很多責任在」，尤其歷經過選舉、反罷免2次投票，她身上背負兩次選民託付的責任，「對我而言，能夠越快完成復職程序是越好的，盡快回到市府工作、回到正常生活，讓新竹市民感受到安定的新竹，這是最重要的」，既然劉部長表示會盡快處理，相信應該很快會有好消息。

至於何時會回歸民眾黨，高虹安回應還沒有跟黨內討論，「目前對我來說，最重要的是回到市政崗位上面，把市政政見依序兌現最重要，黨籍還沒有討論跟思考。」