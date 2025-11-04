歷屆之最！　哈爾濱「冰雪大世界」擴大到120萬平方公尺迎接遊客

▲去年的哈爾濱冰雪大世界。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

2025至2026年黑龍江冬季冰雪旅遊百日行動記者會4日在哈爾濱召開，「冰雪大世界」作為每年中國冬季最大的旅遊亮點之一，今年為了迎接更多遊客的到來，景區占地從100萬平方公尺擴展到120萬平方公尺，成歷屆之最。

據《央視新聞》報導，哈爾濱將打造三個面積超百萬的冰雪旅遊旗艦景區。哈爾濱冰雪大世界園區總用冰雪量達40萬立方公尺，將融入更多的科技元素、童話IP、多國建築、城市地標、娛樂項目等新玩法、新體驗。

太陽島雪博會規劃150萬平方公尺廣闊空間，總用雪量12萬立方公尺，建造藝術雪雕260多處，聯同貓熊戲雪、企鵝巡遊、虎嘯雪原等場景，形成人與自然和諧共生的冰雪奇觀。

▲哈爾濱冰雪大世界每年都吸引全世界各地來的遊客。（圖／CFP）

松花江冰雪嘉年華總面積145萬平方公尺，開發雪地漂移、雪地卡丁車、氣墊船、雪地摩托車等冰雪娛樂項目60多個，打造萬人狂歡的江上冰雪樂園。

此外，沿著松花江兩岸的德嘉碼頭、音樂公園等將興建一批大雪人、主題樂園，滿足遊客多樣化的冰雪體驗。

今冬，哈爾濱開放20多家滑雪場，推出70多條初、中、高級雪道，讓市民遊客無論是在市區，還是在近郊，都能找到適合自己的滑雪場地。

▲遊樂設施也是園區內一大亮點。（圖／CFP）

亞布力國家級滑雪旅遊度假區將於11月7日開板，其中，亞布力陽光度假村滑雪場、新體委滑雪場、亞旅投集團新亞布力滑雪場「三山聯網」，讓廣大滑雪愛好者實現一卡在手、暢滑三山。

此外，近郊的龍江森工集團平山神鹿滑雪場、玉泉國際狩獵場滑雪場、霜雪滑雪場、名都滑雪場、香爐山滑雪場、天恆山滑雪場全新升級，讓廣大滑雪愛好者體驗高山之巔的速度與激情。