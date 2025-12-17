新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

▲懸浮製作拿下一金三銀的好成績。（圖／懸浮製作提供，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

來自台灣的高空馬戲團隊「懸浮製作」日前參加泰國曼谷舉行的AIRSTARS Aerial Art Competition，從來自法國、俄羅斯、日本、韓國等多國頂尖選手中脫穎而出，在五大競賽項目中奪下一金三銀，展現台灣青年在國際高空馬戲舞台上的實力。

AIRSTARS Aerial Art Competition是亞洲最具代表性的高空馬戲競賽，今年吸引各國好手同場較勁。台灣代表隊由「懸·浮 Suspension Studio／懸浮製作」組成，9位選手平均年齡僅22歲。團隊橫跨空中環、綢吊、吊床和手帶等項目，展現高度原創精神與技術水準。最終，懸浮製作團隊憑藉成熟的表現，獲得國際評審與現場觀眾一致肯定，為台灣贏得「一金三銀」的亮眼成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳瑾愛在公開組（Open Category）拿下第一名；羅宜亭在公開組（Open Category）奪得第二名。許巧蓁拿下舞綢組（Aerial hammock ）第二名；戴世綦也拿下手帶組（Aerial Straps）第二名。

「懸浮製作」規劃未來要前往日本大阪Power Arts展開國際高空馬戲交流與合作，持續擴展亞洲高空藝術的交流。值得一提的是，這支平均年齡僅22歲的青年團隊自2025年9月起，歷經3個月密集創作與排練，還特別邀請駐法高空馬戲藝術家鄧瑋婷擔任指導者，協助選手釐清創作概念與表現層次，讓每位成員都能發展出個人風格鮮明的參賽作品。

懸浮製作團長，同時也是伊林娛樂旗下新生代藝人的洪璽皓表示，「這次比賽不是終點，而是一次重要的驗證。我們選擇從人才培育出發，再走向國際舞台，唯有把人準備好，作品才能真正站得住」。

除了藝人身分，洪璽皓從小投入藝術領域，曾在多項國內外氣球藝術賽事中獲獎，近年更積極跨足高空馬戲與表演培育，並在電視、戲劇等多元領域累積豐富經驗。他認為，累積鏡頭表演與敘事經驗，才能進一步拓展創作視野。

洪璽皓也在Threads上分享團隊奪牌的喜訊，不少網友都留言大讚，「恭喜台灣隊！台灣其他選手也都很優秀」、「你好猛，你到底還有什麼不會的」、「這太不容易了，台灣之光」、「恭喜獲獎，讓世界又再次看見這個小小又多山的台灣」、「真了不起，很棒耶你們！為國爭光，恭喜你們」。