　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

▲屏檢檢警偵辦臺灣黑熊遭獵殺。（圖／資料照）

▲屏檢檢警偵辦台灣黑熊遭獵殺案。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

針對屏東地方法院就顏姓等9人獵殺4隻台灣黑熊及多隻保育類動物判決無罪一案，屏東地檢署檢察官經審慎研議後，認原判決在事實認定及法律適用上均有違誤，恐混淆原住民族傳統狩獵文化與濫殺野生動物行為，不利生態保育與法治發展，已依法提起上訴。檢方強調，尊重原住民族文化同時，亦須守住環境生態與動物保護的司法底線。

▲屏檢檢警偵辦臺灣黑熊遭獵殺。（圖／資料照）

▲屏檢檢警偵辦臺灣黑熊遭獵殺。（圖／資料照）

屏東地檢署表示，本署檢察官日前收受屏東地方法院112年度原訴字第20號被告顏某等9人獵殺4隻台灣黑熊及多隻保育類野生動物之無罪判決正本，經審慎研酌後，認就被告顏某等9人判決無罪之部分，有認定事實與適用法律之違誤，悖離憲法保障原住民族文化權之核心意旨，不利我國生態保育之法治根基，已於法定期間內提起上訴。

檢察官上訴理由摘要如下：

一、「非營利自用」不應成為濫殺野保動物之保護傘

原審判決依據修正後野生動物保育法第21條之1規定，認被告等人獵殺行為屬「非營利自用」而諭知無罪。惟查，「非營利自用」之法律概念，非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌，蓋依司法院大法官會議釋字第803號解釋意旨，法律所保障之狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化傳承」之基礎上，從而若僅因行為人具備原住民族身分，遂將與傳統文化毫無關聯之娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」之名並規避刑責，顯已違反憲法平等原則。

準此，甲熊案：柯姓被告係於「採草藥」途中偶遇甲熊而射殺；乙熊案：顏姓被告等人係駕駛吉普車深入溪床，於發現乙熊之後，即分隊包抄、射殺，此等行為均非基於特定祭儀時間、地點或目的之計畫性狩獵；丙熊案：麥姓被告等人獵殺方式，係使用鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）使丙熊受困，待其「趴在地面掙扎喘氣」時，再由被告顏、麥分別持槍，並朝丙熊之腹部、頭部補槍射殺，其中鋼製吊索屬於無差別殺傷之工具，對保育類動物已形成長時間、極劇度之內心恐懼與身體痛楚；丁熊案：2名顏姓被告於獵殺丁熊後，將其屍體夾於機車騎士與乘客中間，以「三貼」方式運送，並由麥姓被告錄製被告等人沿途嬉鬧、輕浮對待丁熊屍體之影片，凡此等對待動物生命的輕蔑態度與手段，顯與原住民族傳統狩獵文化所強調「敬天、惜物、尊重生命」之核心精神南轅北轍，難為國民所接受，更不應邀得刑罰之寬典。

二、本案犯罪行為具「戲謔性」與「殘忍性」而非文化實踐

承上所述，被告等人對待本案保育類動物之行為，實與神聖、莊嚴的原住民族狩獵文化背道而馳。本案犯罪行為具有：（一）戲謔生命：被告於獵殺珍貴之臺灣黑熊後，將龐大屍體夾於機車騎士與乘客間，以「三貼」方式嬉鬧運送，沿途錄影訕笑，甚至事後將屍體於民宿內陳列炫耀、拍照。此種對待動物生命的輕蔑態度，絕非原住民族傳統文化之表現。（二）手段殘忍：被告使用具高度殘忍性之鋼製吊索（俗稱山豬吊）誘捕獵物，並對受困掙扎之黑熊採取近距離射殺之方式，違反狩獵倫理與人道精神。（三）違背部落規範：本案部分犯行發生於「部落尋根活動」期間，該活動主辦單位並未允許狩獵，被告等人卻仍攜帶大量獵槍入山濫捕，此舉既非自身部落規範所容，遑論代表整體傳統文化。

三、兼顧原住民族傳統狩獵文化與落實環境生態正義

原住民族傳統狩獵文化係建立在對自然的敬畏與自我約束之上。被告等人短時間內密集獵殺4隻瀕臨絕種之臺灣黑熊、5隻臺灣水鹿及3隻臺灣野山羊等保育類動物，其規模、手段與動機均已逸脫「維持生存」或「傳統祭儀」之合理範圍，屬「機會主義式」的濫殺。原審判決未能區辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」之差異，將少數人之違法行徑等視於部落文化，不僅在法律評價上錯誤，更對真正嚴守狩獵禁忌之原住民族造成二次傷害。綜上所述，為糾正原判決違失，並釐清「狩獵文化權」與「生態保育」之憲法界線，檢察官依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑，維護法律與環境生態正義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

【黃國昌涉貪大破口？】遭爆金主坦承匯款1000萬至凱思國際

社會熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

國道一號深夜車禍　警車車尾遭撞爛

更多熱門

相關新聞

跟風TikTok踹門挑戰　秒被上銬帶走

跟風TikTok踹門挑戰　秒被上銬帶走

美國佛州3名少年跟風TikTok「踹門挑戰」（door kick challenge），在住宅區大肆破壞民宅大門，剛拍完影片、得意洋洋之際，立刻被多名警察上銬帶走，相關畫面也被發布在社群媒體上。

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

林家正橫濱DeNA測試！監督想親眼看看

林家正橫濱DeNA測試！監督想親眼看看

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

不倒騎士環島騎行千里　接受挑戰「運動抗癌」

不倒騎士環島騎行千里　接受挑戰「運動抗癌」

關鍵字：

屏東黑熊獵殺案檢方上訴無罪判決挑戰

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面