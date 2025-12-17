9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

▲屏檢檢警偵辦台灣黑熊遭獵殺案。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

針對屏東地方法院就顏姓等9人獵殺4隻台灣黑熊及多隻保育類動物判決無罪一案，屏東地檢署檢察官經審慎研議後，認原判決在事實認定及法律適用上均有違誤，恐混淆原住民族傳統狩獵文化與濫殺野生動物行為，不利生態保育與法治發展，已依法提起上訴。檢方強調，尊重原住民族文化同時，亦須守住環境生態與動物保護的司法底線。

屏東地檢署表示，本署檢察官日前收受屏東地方法院112年度原訴字第20號被告顏某等9人獵殺4隻台灣黑熊及多隻保育類野生動物之無罪判決正本，經審慎研酌後，認就被告顏某等9人判決無罪之部分，有認定事實與適用法律之違誤，悖離憲法保障原住民族文化權之核心意旨，不利我國生態保育之法治根基，已於法定期間內提起上訴。



檢察官上訴理由摘要如下：

一、「非營利自用」不應成為濫殺野保動物之保護傘

原審判決依據修正後野生動物保育法第21條之1規定，認被告等人獵殺行為屬「非營利自用」而諭知無罪。惟查，「非營利自用」之法律概念，非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌，蓋依司法院大法官會議釋字第803號解釋意旨，法律所保障之狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化傳承」之基礎上，從而若僅因行為人具備原住民族身分，遂將與傳統文化毫無關聯之娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」之名並規避刑責，顯已違反憲法平等原則。

準此，甲熊案：柯姓被告係於「採草藥」途中偶遇甲熊而射殺；乙熊案：顏姓被告等人係駕駛吉普車深入溪床，於發現乙熊之後，即分隊包抄、射殺，此等行為均非基於特定祭儀時間、地點或目的之計畫性狩獵；丙熊案：麥姓被告等人獵殺方式，係使用鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）使丙熊受困，待其「趴在地面掙扎喘氣」時，再由被告顏、麥分別持槍，並朝丙熊之腹部、頭部補槍射殺，其中鋼製吊索屬於無差別殺傷之工具，對保育類動物已形成長時間、極劇度之內心恐懼與身體痛楚；丁熊案：2名顏姓被告於獵殺丁熊後，將其屍體夾於機車騎士與乘客中間，以「三貼」方式運送，並由麥姓被告錄製被告等人沿途嬉鬧、輕浮對待丁熊屍體之影片，凡此等對待動物生命的輕蔑態度與手段，顯與原住民族傳統狩獵文化所強調「敬天、惜物、尊重生命」之核心精神南轅北轍，難為國民所接受，更不應邀得刑罰之寬典。

二、本案犯罪行為具「戲謔性」與「殘忍性」而非文化實踐

承上所述，被告等人對待本案保育類動物之行為，實與神聖、莊嚴的原住民族狩獵文化背道而馳。本案犯罪行為具有：（一）戲謔生命：被告於獵殺珍貴之臺灣黑熊後，將龐大屍體夾於機車騎士與乘客間，以「三貼」方式嬉鬧運送，沿途錄影訕笑，甚至事後將屍體於民宿內陳列炫耀、拍照。此種對待動物生命的輕蔑態度，絕非原住民族傳統文化之表現。（二）手段殘忍：被告使用具高度殘忍性之鋼製吊索（俗稱山豬吊）誘捕獵物，並對受困掙扎之黑熊採取近距離射殺之方式，違反狩獵倫理與人道精神。（三）違背部落規範：本案部分犯行發生於「部落尋根活動」期間，該活動主辦單位並未允許狩獵，被告等人卻仍攜帶大量獵槍入山濫捕，此舉既非自身部落規範所容，遑論代表整體傳統文化。

三、兼顧原住民族傳統狩獵文化與落實環境生態正義

原住民族傳統狩獵文化係建立在對自然的敬畏與自我約束之上。被告等人短時間內密集獵殺4隻瀕臨絕種之臺灣黑熊、5隻臺灣水鹿及3隻臺灣野山羊等保育類動物，其規模、手段與動機均已逸脫「維持生存」或「傳統祭儀」之合理範圍，屬「機會主義式」的濫殺。原審判決未能區辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」之差異，將少數人之違法行徑等視於部落文化，不僅在法律評價上錯誤，更對真正嚴守狩獵禁忌之原住民族造成二次傷害。綜上所述，為糾正原判決違失，並釐清「狩獵文化權」與「生態保育」之憲法界線，檢察官依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑，維護法律與環境生態正義。