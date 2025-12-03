跟風TikTok踹門挑戰！　3屁孩拍片完「秒被警察包圍上銬」

▲少年跟風TikTok「踹門挑戰」，立刻被警察逮捕。（圖／翻攝聖約翰斯郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州3名少年跟風TikTok「踹門挑戰」（door kick challenge），在住宅區大肆破壞民宅大門，剛拍完影片、得意洋洋之際，立刻被多名警察上銬帶走，相關畫面也被發布在社群媒體上。

聖約翰斯郡（St. Johns County）警方11月23日晚間接獲報案，一名驚恐民眾宣稱有人「試圖破門而入」，很可能遭遇入室盜竊，「我丈夫本來要拿槍開門，但他沒有……他的武器就在手邊，以防他們回來。」

根據警方公布畫面，員警趕抵現場後，很快找到躲在樹叢中的3名嫌犯，當場嚴厲斥責，「你們想被屋主開槍嗎？你們踹門時，他們以為你們要闖進去殺了他們。這麼做將是正當防衛，他們不會坐牢，但你們將入土長眠。」

警方指出，3名嫌犯年紀介於13、14歲之間，被捕時身穿深色服裝、戴手套，疑似受到TikTok「踹門挑戰」影響，跑到陌生人住家，踢踹大門之後逃跑。他們當晚在社區內多處住家犯案，如今面臨遊蕩和徘徊罪指控，其中1人因損壞大門，另被起訴刑事毀損。

警方公布逮捕影片，並且發布嚴正警告，「這項『挑戰』絕非無害的惡作劇。正如你們在音檔中所聽到的，屋主已經持槍等在門口，準備射殺可能的入侵者。參與此類犯罪行為，將面臨嚴重且可能改變一生的後果。」