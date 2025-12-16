　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中警幫忙找回遺失錢包　韓國情侶致函觀光署：感謝台灣警方

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲韓籍情侶在台中某客運遺失錢包，警方幫助尋回，情侶返國後寫信給交通部觀光署，表示感謝台灣警方。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

一對韓國籍情侶上月來台遊玩，搭乘客運抵達台中途中，不慎將裝有證件及現金的錢包遺留在客運上，趕緊向台中市第六警分局報案，警方獲報立即協助聯繫客運業者，幫助這對情侶取回錢包，其中金姓男子對員警效率無比誇讚，返回韓國後，致函給我國交通部觀光署，表示非常感謝台灣警方。

台中市第六警分局表示，該對韓籍情侶11月間來台灣玩，搭客運到台中的過程中，不小心把錢包留在車內，因錢包放有重要證件及現金，情侶發現後匆匆衝到西屯拜出所，用英文向值班員警求助。

警方確認錢包特徵後，立刻聯繫通報客運業者，不久後就業者就傳來好消息，該班司機在客運內發現錢包，先行保管，而為讓旅客能順利拿回遺失物，員警當即協助取回錢包，並確保錢包內財物均無損失。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲韓國情侶前往派出所報案。（圖／記者白珈陽翻攝）

32歲金姓男子返回韓國後，於11月19日致函交通部觀光署，以翻譯機翻譯成中文，逐字描述台灣警察的積極與貼心，更特別強調，「我非常感謝台灣警方。我一定會把這件事告訴台灣警察部門。謝謝。我也感謝所有不會在公車上拿走他人錢包的台灣市民。」這份跨國而來的心意，也成為台灣人友好、善良、人情味最實在的肯定。

第六警分局表示，警方不分國籍全力協助有需要的民眾，而這次事件也讓國外旅客更深刻感受到台灣警察與人民的溫暖，無形中成為最好的國民外交。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

撞路邊自小客！阿北落跑被攔下　竟辯：碰一下而已何必找警察

女外送員捲26萬元「手機+現金」跑路　北市警赴台中逮人

奪命駕駛身分曝！安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／前議長張宏年清晨辭世！中檢認死因不明　將解剖釐清死因

打擊「黑金槍毒詐」屏檢召集檢警聯席會議　聯手守護治安法紀

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」當場慘死

國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

撞路邊自小客！阿北落跑被攔下　竟辯：碰一下而已何必找警察

女外送員捲26萬元「手機+現金」跑路　北市警赴台中逮人

奪命駕駛身分曝！安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／前議長張宏年清晨辭世！中檢認死因不明　將解剖釐清死因

打擊「黑金槍毒詐」屏檢召集檢警聯席會議　聯手守護治安法紀

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」當場慘死

國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長忍淚相驗…雙方悲苦身世曝光

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

更多熱門

相關新聞

南韓遊客吃牛肉麵「少做1事」台人急提醒！網：我也做過

南韓遊客吃牛肉麵「少做1事」台人急提醒！網：我也做過

說到台灣代表性美食，一定會想到牛肉麵、小籠包、珍珠奶茶等，吸引許多外國人來台灣品嚐，有網友表示，在某間牛肉麵店用餐，隔壁坐著兩位南韓旅客，為了讓外國旅客吃到最道地的牛肉麵風味，另一桌的台灣人竟然開Google翻譯，請對方「加牛油」吃吃看，這一幕讓他哭笑不得。

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

客運司機疑開車看影片　屏東分局：最重罰3.6萬

客運司機疑開車看影片　屏東分局：最重罰3.6萬

取客運票被莫名飆「X你X」？外籍研究生傻了

取客運票被莫名飆「X你X」？外籍研究生傻了

誤信黃仁勳送書！8旬婦險砸200萬投資

誤信黃仁勳送書！8旬婦險砸200萬投資

關鍵字：

台中警察韓國旅客遺失錢包客運觀光服務

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面