台中警幫忙找回遺失錢包　韓國情侶致函觀光署：感謝台灣警方

▲韓籍情侶在台中某客運遺失錢包，警方幫助尋回，情侶返國後寫信給交通部觀光署，表示感謝台灣警方。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

一對韓國籍情侶上月來台遊玩，搭乘客運抵達台中途中，不慎將裝有證件及現金的錢包遺留在客運上，趕緊向台中市第六警分局報案，警方獲報立即協助聯繫客運業者，幫助這對情侶取回錢包，其中金姓男子對員警效率無比誇讚，返回韓國後，致函給我國交通部觀光署，表示非常感謝台灣警方。

台中市第六警分局表示，該對韓籍情侶11月間來台灣玩，搭客運到台中的過程中，不小心把錢包留在車內，因錢包放有重要證件及現金，情侶發現後匆匆衝到西屯拜出所，用英文向值班員警求助。

警方確認錢包特徵後，立刻聯繫通報客運業者，不久後就業者就傳來好消息，該班司機在客運內發現錢包，先行保管，而為讓旅客能順利拿回遺失物，員警當即協助取回錢包，並確保錢包內財物均無損失。

▲韓國情侶前往派出所報案。（圖／記者白珈陽翻攝）



32歲金姓男子返回韓國後，於11月19日致函交通部觀光署，以翻譯機翻譯成中文，逐字描述台灣警察的積極與貼心，更特別強調，「我非常感謝台灣警方。我一定會把這件事告訴台灣警察部門。謝謝。我也感謝所有不會在公車上拿走他人錢包的台灣市民。」這份跨國而來的心意，也成為台灣人友好、善良、人情味最實在的肯定。

第六警分局表示，警方不分國籍全力協助有需要的民眾，而這次事件也讓國外旅客更深刻感受到台灣警察與人民的溫暖，無形中成為最好的國民外交。