生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取客運票被飆「X你X」　外籍研究生傻了！兩派吵翻：聽錯？

▲▼統聯客運,國道客運,轉運站。（圖／公路總局台北區監理所）

▲外籍研究生控訴統聯客運。（圖／公路總局台北區監理所）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名外籍研究生今（25）日要從台中搭客運往台北，要取車票時，竟在全程沒有衝突的情況下，聽到櫃台女員工講了一句「幹你娘」，讓他越想越氣。貼文一出引發譁然，有人直呼「太可惡了，這要客訴」、「台灣最美的風景是人？我極度懷疑。」但也有網友表示，「我覺得她很可能是講『安捏娘』（這樣而已嗎？的意思）。」

該名研究生在Threads表示，他早上8點半在台中朝馬站準備取統聯客運（U bus）車票時，竟在全程沒有衝突的情況下，聽到櫃台女員工對他說「幹你娘」。他強調自己正在台灣念研究所、聽得懂中文，全程態度正常，也照規定提供6位訂位號與4位驗證碼，卻在離開前再次被飆罵，讓他震驚又難以接受。

他表示，自己不知道對方名字，但清楚記得長相，「身為乘客，在沒有衝突、沒有失禮的情況下，卻被服務人員這樣辱罵，真的無法接受。」他也提到，該間客運應該不只本地人會搭，「如果面對外國人，難道連最基本的尊重與耐心都沒有嗎？不求特別待遇，但至少不要對客人說髒話吧？」

事後，原PO也更新後續，客運公司已經有主動聯繫，有請他提供車票資訊，並留下姓名與聯絡方式，「希望這件事可以好好被處理，順利解決。」

貼文引發討論，不少人也難以置信，「台灣最美的風景是人？我極度懷疑」、「OMG請舉證然後投訴，太糟糕了」、「很抱歉來台灣遇到這種事」、「沒有任何人應該被這樣對待」、「真的太誇張！代替她跟你道歉」、「公然侮辱可以提告。」

但也有網友推測可能是原PO誤會，「我覺得她很可能是講『安捏娘』（這樣而已嗎？的意思），而不是幹你娘。因為你買完票，她可能在問你是不是就這樣而已？還要買其他的票嗎？」直呼台灣人沒事不會對陌生人講這麼粗俗的話，「更何況她是在公開場所的櫃台人員，我建議你以後要當場問清楚，她到底是在講什麼？就算她在罵你，也要問清楚為什麼無緣無故罵你。」

精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁
批「賴清德吃壽司」是標準媚日！陳揮文曝最大擔憂：我們都被打臉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

統聯客運外籍學生研究生櫃台

