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朋友傳LINE！過5分鐘「1舉動」她傻爆眼　兩派掀戰：根本情勒

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友錯愕表示，之前朋友傳來一大串訊息，等她洗完澡看到後，對方已全數收回，事後詢問也不願說明，這讓她覺得委屈，認為只是晚了5分鐘，並非故意不回，「有必要這樣嗎？」

網友在Dcard發文直呼，「我自己如果打錯字或是誤傳，會想收回訊息，但有些人好像會因為對方沒有即時看訊息，過了那個點，他就不想說了，然後收回一整排訊息。」

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她無奈道，當時自己剛好在洗澡，後來洗完拿起手機看，不過是5分鐘前傳的，就已被全數收回，「第一，我們是朋友吧？有必要這樣嗎？第二，也不是說故意不回，或是很久很久沒回。第三，問了對方，也不願再說明或解釋。」

最後，原PO也難過表示，「我過不去，也許是我自認把對方當朋友吧，看到一整排真的會很不爽，有沒有人也有這樣的經驗，或是可以跟我分享為什麼要這樣，還是這種朋友直接放生算了。」

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

對此，許多網友認為，「收回一整排真的很北爛，傳錯了或者是問題解決完，在後面講一句傳錯或是講個沒事了，好像會死一樣」、「無聊，自導自演，通常這種人都有病。就算沒事了也會回個沒事，遠離怪人」、「這種人就是想...敢不讀我訊息，我好話不說第二遍，就等你來求我的情勒仔，已遠離這種人」、「一整排的收回，看了就覺得超情勒」、「之前也有遇到過，真的很解」、「我管你是什麼原因收回，我就是會不爽，像是大便拉到一半要你縮回去一樣難受」、「我會問收回什麼，問個兩三次真的不想講那就算了，搞情勒只會讓我想疏遠」。

不過，也有人持不同看法，直言「為什麼大家對收回這麼有惡意？我自己會收回只有兩個原因：1. 原本想請對方幫忙，但在等待的過程中，我已經自行解決或已找人幫忙了。2.打錯字或覺得自己說錯話」、「沒必要這麼介意別人收回什麼訊息吧」、「我反而比較受不了一直追問幹嘛收回」、「我也會收回，但是在我想跟對方講心事，結果對方一整個晚上都不讀不回的情況下，當不想像小丑時我就會收回，只隔五分鐘就收回的話是蠻無聊的」、「回收訊息不等於情勒，這樣定義的人才是情勒仔」。

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