家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

一名網友驚呼，滑到家寧最新影片，下方留言區幾乎被酸民攻陷，讓原PO驚訝直呼，「好強大的抗壓性」，文章引發網友坦言，「黑粉也是流量」、「這種人看的是直接的利益，被罵又不會痛」；許多人更大推家寧考慮從政，「如果她是一名政客的話，那會非常優秀」、「沒有加入執政黨太可惜了」。

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，看到家寧臉書跳出新貼文，是她初次體驗無人火鍋的新影片，結果留言出現各種酸言酸語，「許願想看妳體驗無裝備跳傘」、「是怎麼做到刀槍不入的？」、「沒穿女僕裝，失敗」等，讓原PO感到十分訝異，「好強大的抗壓性，都被罵成這樣，還可以當做沒事一樣發文章！」

文章引發討論，「眼不見為淨啊」、「不然的話怎麼對Andy那麼狠」、「因為做不了其他工作，只能厚著臉皮繼續下去吧？畢竟YTR這職業讓她賺過很多錢（雖然是靠Andy的），其他工作太累薪水又少她沒辦法做」、「支持去拍Swag，看爆」、「做自己比較重要」、「只要有抖內，其他都不重要」、「他的心靈課程真的上得很超值」、「沒了Andy就只能拍日常廢片」。

也有人犀利直呼，「那不是抗壓力，她要的是流量，流量不會分好壞，而觀眾在乎的是她受到報應，所以拼命罵她看能不能喚醒她的粉絲抵制她，但這剛好符合她的需求，這種人看的是直接的利益，被罵又不會痛」、「黑粉也是流量」。

有網友點名家寧可考慮轉行1職業，「如果她是一名政客的話，那會非常優秀」、「沒有加入執政黨太可惜了，憑實力X恥」、「不去從政可惜了」、「她很適合從政」、「這不是抗壓性，是想要當政治人物前都要有的不要臉」、「我們偉大的執政黨最喜歡這種人才了」。

事實上，Andy開撕張家真面目後，家寧YouTube頻道「秘月期POPOO」從原先9萬3000多位訂閱數，一口氣掉到7萬8000多，如今還有7萬3400位訂閱數。

家寧日前發布一支名為「破天荒！便利商店即期品一日挑戰超乎想像的划算程度」的影片，影片中她在鏡頭前坦言，最近正在重新審視並調整自己的生活，其中最關鍵的一環便是開銷這一部分的控管。家寧認為，日子雖然還是要過，但更重要的是「錢花得剛剛好，花在刀口上。」最後，家寧直言對於「現在正在省錢的我來說，真的是超級有感的。」