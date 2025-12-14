　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

▲。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）

▲家寧頻繁上新片。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友驚呼，滑到家寧最新影片，下方留言區幾乎被酸民攻陷，讓原PO驚訝直呼，「好強大的抗壓性」，文章引發網友坦言，「黑粉也是流量」、「這種人看的是直接的利益，被罵又不會痛」；許多人更大推家寧考慮從政，「如果她是一名政客的話，那會非常優秀」、「沒有加入執政黨太可惜了」。

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，看到家寧臉書跳出新貼文，是她初次體驗無人火鍋的新影片，結果留言出現各種酸言酸語，「許願想看妳體驗無裝備跳傘」、「是怎麼做到刀槍不入的？」、「沒穿女僕裝，失敗」等，讓原PO感到十分訝異，「好強大的抗壓性，都被罵成這樣，還可以當做沒事一樣發文章！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引發討論，「眼不見為淨啊」、「不然的話怎麼對Andy那麼狠」、「因為做不了其他工作，只能厚著臉皮繼續下去吧？畢竟YTR這職業讓她賺過很多錢（雖然是靠Andy的），其他工作太累薪水又少她沒辦法做」、「支持去拍Swag，看爆」、「做自己比較重要」、「只要有抖內，其他都不重要」、「他的心靈課程真的上得很超值」、「沒了Andy就只能拍日常廢片」。

也有人犀利直呼，「那不是抗壓力，她要的是流量，流量不會分好壞，而觀眾在乎的是她受到報應，所以拼命罵她看能不能喚醒她的粉絲抵制她，但這剛好符合她的需求，這種人看的是直接的利益，被罵又不會痛」、「黑粉也是流量」。

有網友點名家寧可考慮轉行1職業，「如果她是一名政客的話，那會非常優秀」、「沒有加入執政黨太可惜了，憑實力X恥」、「不去從政可惜了」、「她很適合從政」、「這不是抗壓性，是想要當政治人物前都要有的不要臉」、「我們偉大的執政黨最喜歡這種人才了」。

事實上，Andy開撕張家真面目後，家寧YouTube頻道「秘月期POPOO」從原先9萬3000多位訂閱數，一口氣掉到7萬8000多，如今還有7萬3400位訂閱數。

家寧日前發布一支名為「破天荒！便利商店即期品一日挑戰超乎想像的划算程度」的影片，影片中她在鏡頭前坦言，最近正在重新審視並調整自己的生活，其中最關鍵的一環便是開銷這一部分的控管。家寧認為，日子雖然還是要過，但更重要的是「錢花得剛剛好，花在刀口上。」最後，家寧直言對於「現在正在省錢的我來說，真的是超級有感的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬
宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　《RM》成員全不知情
獨／直擊徐亨現身主持！　曝腦瘤治療進度
美大學槍擊2死9傷！　台灣博士生「關燈躲桌下2小時」
東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場
出門擺攤賣麵遇劫！男女車禍雙亡　在地人驚：撞擊聲超大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

被影射跟中共統戰部門有關係！藍議員告八炯「求償200萬元」

家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

「菜頭粿」爬上車站！中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

超商涼麵「加熱5~10秒更好吃」？前店員認證： 嚐一口嚇爛

快訊／6縣市低溫特報！入冬首發　今晚明晨下探10度

5分鐘就淚崩！九把刀看《冠軍之路》爆感動：發誓要更努力

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

被影射跟中共統戰部門有關係！藍議員告八炯「求償200萬元」

家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

「菜頭粿」爬上車站！中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

超商涼麵「加熱5~10秒更好吃」？前店員認證： 嚐一口嚇爛

快訊／6縣市低溫特報！入冬首發　今晚明晨下探10度

5分鐘就淚崩！九把刀看《冠軍之路》爆感動：發誓要更努力

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」　超萌模樣被拍PO網

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

羅志祥小巨蛋演唱會醉男嗨過頭！頻騷擾女粉絲　遭警保護管束

入室搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩「當庭大罵受害者」

成田機場「停機坪起火」！航機拖車燒40分鐘　焦黑照曝

沒有周杰倫演唱會門票...賣家退款仍挨告　二審判賠2萬元價差

八點檔女神披白紗…胸口U字剪裁「狂秀深邃事業線」絕美婚紗照曝光

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬

歲末相聚林田山！6場音樂會+《森林。家》　暖心相聚迎新年

【從沒見過的賓客】婚禮邀請陌生脆友出席！現場竟來了60位網友

生活熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

2026馬年！　3生肖大翻身

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

快訊／急凍冷風狂吹！全台16縣市發布「強風特報」氣象署示警了

急凍！　連3天挑戰跌破10℃

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

人行道變開心農場！粉專：這條路好好吃

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

行動電源機艙冒煙　亞航證實旅客燙傷

更多熱門

相關新聞

Andy獨旅飛越南「看到更獨立的自己」

Andy獨旅飛越南「看到更獨立的自己」

YouTuber Andy最近在頻道上傳一支自己到越南獨旅的影片，過程中還有地陪相伴，讓他笑稱「找回戀愛感」，影片曝光後掀起不小討論。為此，他也在社群發文，分享這趟「一個人的旅行」背後的真實心境。

家寧認「最近在省錢」吃超商即期品

家寧認「最近在省錢」吃超商即期品

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG

家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG

渣男詐女27萬還逼她拍色色片　判3年8月定讞

渣男詐女27萬還逼她拍色色片　判3年8月定讞

關鍵字：

家寧Andy抗壓性從政拍片新片

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

2026馬年！　3生肖大翻身

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面