玩交友軟體「一公布職業」男生就發情！空姐心累：真的很解

記者施怡妏／綜合報導

出社會後，比較難認識新朋友，所以許多人都會使用交友軟體。一名女網友表示，初期與配對對象的聊天內容多屬日常話題，當話題一轉到工作，透露自己是航空公司空服員，對方的回應態度立刻180度大轉變，變得超積極，現在都會說自己是服務業、行政業，「不想再被當成某種幻想對象了。」

原PO在Dcard發文，一開始和對象聊天都蠻正常，會分享興趣、週末行程等日常話題，沒想到一旦提及自己是空服員，對方態度立刻大轉變，從原本愛理不理的態度，變成熱情猛攻，瘋狂問「飛哪裡？」「班表很滿嗎？」「下次飛回來要去接妳嗎？」

聊天對象甚至開始說自己愛旅遊，暗示雙方很有話聊，但這行為讓原PO很解，「到底是因為想認識我這個人，還是因為聽到『空姐』這兩個字才突然發情的？」原PO無奈指出，現在都直接說自己是行政或服務業，避免再被當成「幻想對象」。

貼文曝光，網友們紛紛回應，「不要說空服員，說服務業就好，可以跟對方分享各種奧客、輪班很累」、「我覺得你的敏感很合理欸，我覺得初期就別講那麼具體吧」、「我也是有一樣困擾，還要被說工作很輕鬆」、「男人就是很簡單，我遇過拿空服前女友來炫耀的」、「因為空姐兩個字，外表一定是漂亮的」、「會（以前當過空服員），而且吸引到的都不是什麼好男人」

但也有網友認為，可能對方是出於好奇，「人家可能真的沒想太多，如果我聽到空姐或是機長我也會很興奮問一些問題，因為是生活中完全沒有接觸過的行業」、「我覺得有可能是平常遇不到空姐，很好奇這個職業，我身邊也沒有人當空姐，自然很好奇」、「工作是模特，我都說我是無業遊民，工作不穩定」。