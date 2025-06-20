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上海男吞異物求診發現「肚內有湯匙」　回想半年前遊泰以為是夢境

▲上海男子吞異物就醫，意外發現肚內另有一支湯匙。（圖／香港01）

▲上海男子吞異物就醫，意外發現肚內另有一支湯匙。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

上海市29歲男子小言（化名）近日因在外賣中吞進塑膠異物，遂前往復旦大學附屬中山醫院急診檢查，竟意外發現腹中有一隻長15厘米（公分，下同）的匙羹。原來，小言半年前在泰國旅行時醉酒，曾用酒店房內的匙羹催吐，意外吞下後斷片昏迷，甦醒後只當作胃部不適，直至近日到醫院求診後才驚醒，「原以為是夢，誰知差點釀成大禍！」

復旦大學附屬中山醫院介紹，電腦斷層掃描（CT）顯示，這支近15厘米長勺狀物體，嚴絲合縫地橫亙於十二指腸球部與降部交界的生理狹窄處，稍有不慎即可能刺穿腸壁，引發腹膜炎或大出血。

▲上海男子吞異物就醫，意外發現肚內另有一支湯匙。（圖／香港01）

身為嚴格自律的健身人士，小言對此毫無記憶，直至回溯半年前一場「夢境」般的經歷。今（2025）年1月，小言在泰國旅行時與朋友暢飲，酒量不佳的他回到酒店後頭暈嘔吐，情急之下竟用房間內的咖啡匙羹伸入喉嚨催吐。

一陣劇烈乾嘔中，他突感「嗓子裡有股力量拽走了勺子」，隨後斷片昏迷。次日醒來，他僅以為是嘔吐導致的胃部不適，只當是一場夢。 而被遺忘的咖啡匙羹，歷經6個月胃腸蠕動，最終精準卡進十二指腸球部與降部交界處。此處腔隙狹窄且腸壁極薄，異物極易嵌頓，稍有不慎容易造成穿孔。

中山醫院內鏡中心主任周平紅教授解釋，匙羹陶瓷質地光滑細長，十二指腸球降交界又是人體上消化道的生理狹窄處，內鏡下取出難度極大。若失敗，只能做開腹手術取出。

由於匙羹表面光滑、又長又硬，且卡在更深的十二指腸降部與水平部交界處，圈套器反覆滑脫，異物鉗也難以抓牢。周平紅教授決採用「雙鉗協同術」，為小言取出異物。

▲上海男子吞異物就醫，意外發現肚內另有一支湯匙。（圖／香港01）

首先，經內鏡通道送入異物鉗A，夾持另一把異物鉗B抵達勺柄處；隨後，鉗B夾住匙羹柄小孔向下推送，使匙羹與鏡身平行；雙鉗配合把匙羹從十二指腸區域，慢慢拖回到相對寬敞的胃內，最後換回圈套器穩穩套住匙羹柄，順著食道將長達15厘米的匙羹取出。術後，小言經過短暫觀察即順利出院。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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