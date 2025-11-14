　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場大贏家是你！　4生肖近日行動力、口才大爆發

塔羅牌老師艾菲爾指出，以下4生肖近期在職場的氣場有如火燒風帶動，不論是談判、協商、人脈、溝通、推案、面試、提案，都有明顯的突破與強勢存在感。（示意圖／翻攝pexels）

▲塔羅牌老師艾菲爾指出，以下4生肖近期在職場的氣場有如火燒風帶動，不論是談判、協商、人脈、溝通、推案、面試、提案，都有明顯的突破與強勢存在感。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

水星合火星期間，語言、行動的能量特別旺盛。塔羅牌老師艾菲爾指出，以下4生肖近期在職場的氣場有如火燒風帶動，不論是談判、協商、人脈、溝通、推案、面試、提案，都有明顯的突破與強勢存在感。這段時間正是「開口即機會、行動即成功」的時機，該說的說，該做的做，你會看到結果快得驚人。

生肖馬：說到做到，魅力成為通行證

最近的你簡直是「人來瘋」高階版。性格爽快的你，在水星火星的加持下，言語具說服力、行動力又強，能把想法轉化為具體成果。在職場的氣勢變得明亮、直接、乾脆。會有人不自覺地被你吸引、相信你、願意跟你合作。由於你說出的願景不是空話，而是有計畫、有節奏、有可行性的方案，因此貴人不只是「出現」，而是「主動靠過來」。面談、簡報、談合作、拉資源、凝聚團隊氣場，都能看到你擔任領頭位置。

這段期間，請放心做自己，敢開口、敢提出需求、敢展現實力，越主動越順利。若你正在求職、轉職或談薪，這是絕佳時機，說清楚你值多少，你就會得到多少。魅力是你的通行證，但真正讓你站得住的是「你做得到」。

生肖虎：快狠準效率流，難題迎刃而解

本來就擅長衝在第一線的你，這段期間像是被精準調校過的戰鬥機：速度快，但更有方向。你會感覺自己做決定不再猶豫，遇到問題也不再繞圈，而是直接抓核心、拆解問題、快速執行，效率高得嚇人。

原本需要很多時間、會卡在溝通或流程的事情，現在變得「一個訊息、一句話、一個指令」就能推動。你會在團隊、主管、客戶面前，展現「我可以、我來處理」的能力。這是你能大幅累積職場信任與影響力的時刻。

唯一的提醒是：別太急、別讓語氣帶怒。你的語速和能量強的時候，別人可能會跟不上。試著讓語調溫柔一點，你的效果會更好更快。

生肖猴：靈光乍現，創意變成武器

這段時間的你像是腦中裝了高效處理器。思維敏捷、觀察敏銳、反應速度極快，不管是提案、簡報、談判、寫企劃、做內容、做銷售，你都能即時捕捉對方喜好，並給出最聰明、最「剛剛好」的回答。

你天生擅長用語言撐起氣氛，但現在你不只是會說，你還能提出「解決方案」。過去被認為「點子很多但不一定落地」的印象，這次會完全反轉。你會把創意變成可執行的策略，讓人不得不服。

這段期間特別適合：拍板新計畫、談新合作、發展副業、嘗試跨界平台或社群曝光。只要你敢秀、敢說、敢提出作品，就會有機會接住你。

你不是運氣變好，是天賦開始開花。

生肖雞：敢說真話，價值被看見

你在職場常扮演「安靜的努力者」，做得多、講得少、不爭功、不搶風頭。但水星火星推動你「不再沉默」。你會開始敢為自己說話、敢表達不合理、敢指出流程問題、敢說「我值得更好的位置」。

這不是情緒化，而是你終於願意替自己的價值發聲。當你敢講、敢提、敢要求，你會發現原本那些「看不見你努力的人」開始看見你，甚至開始重視你。

這是升職、加薪、調整權責、談待遇的好時機。只要你的語氣是平穩而清楚的，對方會聽進去。你不是在抱怨，而是在表達專業立場。

你沉默很久了，現在輪到你被聽見。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025年一部探討人性與罪惡的韓劇《你旁觀的罪》引爆網路討論。劇中女主角李瑜美再次展現了她那令人驚嘆的「劇拋臉」演技，將角色的掙扎與悲情詮釋得絲絲入扣。許多觀眾或許還對她在《魷魚遊戲》中善良的「智英」印象深刻，又或是對她在《殭屍校園》中自私的「李娜延」恨得牙癢癢。

