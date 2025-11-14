　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

篠安老師分享12星座一周運勢。（示意圖／Pixabay）

▲篠安老師分享12星座一周運勢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12星座在11月16日至11月22日的運勢。篠安老師提到，這周整體能量受到水星逆行天蠍影響，發生深層情緒翻攪與舊事回顧，天蠍新月將讓我們新願望萌芽，而周末遇到太陽進入射手座，行動力也將重新啟動。

●牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

本周水星逆行天蠍會讓一些隱藏資訊浮出檯面，你終於看清一段關係或合作是否值得繼續。天蠍新月啟動你重生的力量，適合清理債務、切割不適合的人事物。太陽進入射手後，好運回流，你會重新打開自己的視野與行動力。

●金牛座

本周水逆回天蠍使舊情人或舊合作重新接觸、過去誤會浮現，需要重新協調界線。天蠍新月象徵「關係重啟」，你可能會做一個重要的情感選擇。太陽進射手後，財務逐漸回穩，獲得新的收入模式或資源支持。

●雙子座

本周水星逆行在天蠍會讓你重新檢查某件被忽略的事情，特別是健康或職場上的責任。天蠍新月帶來新的工作方向，你可能開始規劃新的服務或流程。太陽射手讓你在感情與人際上逐漸變得更坦率、更有主見。

●巨蟹座

本周水逆讓舊戀情、有曖昧的人再次出現，也可能回想起某段情感創傷需要被療癒。天蠍新月帶來更新，你下定決心要重新愛自己或開始新的興趣。太陽進射手讓你在工作與生活秩序上更有動力。

●獅子座

本周水逆回天蠍讓家人之間久放的話題突然被攤開，需要你用成熟方式處理。天蠍新月適合重新整理家、購置家具或啟動搬遷計劃。太陽進射手後，你的戀愛運回升，情緒變得輕鬆、充滿玩心。

●處女座

本周的水逆將帶來會議延誤、誤會、資訊延遲，你會被迫回頭重做一個項目或重新談一段關係。天蠍新月給你一個新的溝通開端，適合開始課程、談合作或做行銷規劃。太陽射手讓你想改造居家、改善家人關係。

●天秤座

本周的水逆天蠍提醒你注意詐騙或粗心遺漏。天蠍新月象徵新收入或新的財務方向，你開始更務實規劃生活。太陽進射手後，你會迎來一波短程旅行、靈感迸發、思維更自由的時期。

●天蠍座

本周的水逆將讓你重新面對某段關係或某段內心糾結，舊人可能突然聯絡你。新月在你本命領域，象徵你準備做出重大決定、重新定位自我。太陽進射手後，你會更看重金錢與自我價值，也更敢替自己做選擇。感情上有強烈的吸引力與試探能量。

●射手座

本周的水逆將讓你思緒混亂、睡眠變化或對某件事突然沒有信心。這周最好不要做太急的決定。天蠍新月讓你「放下過去某個結」，適合休息、冥想、做能量清理。太陽進入射手，你的能量正式回升，心情變得明朗，生活重新加速，運勢即將轉強。

●摩羯座

本周的水逆將讓你和某些朋友重新聯絡，也讓你看清哪些人不值得信任。天蠍新月帶來新的人脈機會，有機會加入新團體或開始經營社群。太陽射手讓你需要更多安靜與獨處時間，重新整合下一步方向。

●水瓶座

本周的水逆將讓你回頭檢視某項合作、合約或公開形象，也可能與過去共事的人重新接觸。天蠍新月象徵職場新開局，你可能開始新企劃或新職位。太陽進射手後，人脈活絡，你會被邀約、合作提案增加。

●雙魚座

本周的水逆將讓你重新評估某個學習計劃或旅行安排，也可能遇到來自外縣市或國外的舊人訊息。天蠍新月帶來新的學習、精神成長機會。太陽射手讓你開始聚焦事業，你的表現被看見，曝光度上升。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
80歲老婦「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓兒　律師嘆最後的道別：是愛也是絕望
胡釋安捲入「粿王風波」急發聲明切割　范姜彥豐幫緩頰：我理解他的處境
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入秋最強冷空氣下周襲「探14度」　連2天雨區擴大

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

仙塔律師開庭「為何要請同業處理？」　林智群曝關鍵原因

廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

宜蘭人家中竟有木筏！財經網美驚「是多有錢？」　在地人揭密

太子集團爆乳特助「為何能以15萬交保？」　律師曝關鍵！舉1例秒懂

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子！他淚揭吸血套路

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

入秋最強冷空氣下周襲「探14度」　連2天雨區擴大

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

仙塔律師開庭「為何要請同業處理？」　林智群曝關鍵原因

廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

宜蘭人家中竟有木筏！財經網美驚「是多有錢？」　在地人揭密

太子集團爆乳特助「為何能以15萬交保？」　律師曝關鍵！舉1例秒懂

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子！他淚揭吸血套路

入秋最強冷空氣下周襲「探14度」　連2天雨區擴大

普發一萬銀行帳號被鎖！金管會清查完成　各家金融機構均正常

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

【警察姐姐萬歲XD】阿金遇2警來店撲上前撒嬌 最後完全冷落警察哥哥

生活熱門新聞

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

「轉戰1行業」36歲怕太老！師傅曝月收30萬

真人「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分

國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人狂讚

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」

龜吼漁港4顆黃金果988元　名嘴批太坑

男同代孕生4寶稱無育兒經驗　她怒開轟

更多熱門

相關新聞

4生肖近日行動力、口才大爆發

4生肖近日行動力、口才大爆發

水星合火星期間，語言、行動的能量特別旺盛。塔羅牌老師艾菲爾指出，以下4生肖近期在職場的氣場有如火燒風帶動，不論是談判、協商、人脈、溝通、推案、面試、提案，都有明顯的突破與強勢存在感。這段時間正是「開口即機會、行動即成功」的時機，該說的說，該做的做，你會看到結果快得驚人。

11月14日星座運勢／射手座兩方情同意合

11月14日星座運勢／射手座兩方情同意合

日本熊襲！可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

日本熊襲！可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

「為愛不顧一切」星座排行榜Top 3

「為愛不顧一切」星座排行榜Top 3

小三變職業？徵信社徵感情破壞員

小三變職業？徵信社徵感情破壞員

關鍵字：

周刊王星座命理

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面