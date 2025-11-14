12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

▲篠安老師分享12星座一周運勢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12星座在11月16日至11月22日的運勢。篠安老師提到，這周整體能量受到水星逆行天蠍影響，發生深層情緒翻攪與舊事回顧，天蠍新月將讓我們新願望萌芽，而周末遇到太陽進入射手座，行動力也將重新啟動。

●牡羊座

本周水星逆行天蠍會讓一些隱藏資訊浮出檯面，你終於看清一段關係或合作是否值得繼續。天蠍新月啟動你重生的力量，適合清理債務、切割不適合的人事物。太陽進入射手後，好運回流，你會重新打開自己的視野與行動力。

●金牛座

本周水逆回天蠍使舊情人或舊合作重新接觸、過去誤會浮現，需要重新協調界線。天蠍新月象徵「關係重啟」，你可能會做一個重要的情感選擇。太陽進射手後，財務逐漸回穩，獲得新的收入模式或資源支持。

●雙子座

本周水星逆行在天蠍會讓你重新檢查某件被忽略的事情，特別是健康或職場上的責任。天蠍新月帶來新的工作方向，你可能開始規劃新的服務或流程。太陽射手讓你在感情與人際上逐漸變得更坦率、更有主見。

●巨蟹座

本周水逆讓舊戀情、有曖昧的人再次出現，也可能回想起某段情感創傷需要被療癒。天蠍新月帶來更新，你下定決心要重新愛自己或開始新的興趣。太陽進射手讓你在工作與生活秩序上更有動力。

●獅子座

本周水逆回天蠍讓家人之間久放的話題突然被攤開，需要你用成熟方式處理。天蠍新月適合重新整理家、購置家具或啟動搬遷計劃。太陽進射手後，你的戀愛運回升，情緒變得輕鬆、充滿玩心。

●處女座

本周的水逆將帶來會議延誤、誤會、資訊延遲，你會被迫回頭重做一個項目或重新談一段關係。天蠍新月給你一個新的溝通開端，適合開始課程、談合作或做行銷規劃。太陽射手讓你想改造居家、改善家人關係。

●天秤座

本周的水逆天蠍提醒你注意詐騙或粗心遺漏。天蠍新月象徵新收入或新的財務方向，你開始更務實規劃生活。太陽進射手後，你會迎來一波短程旅行、靈感迸發、思維更自由的時期。

●天蠍座

本周的水逆將讓你重新面對某段關係或某段內心糾結，舊人可能突然聯絡你。新月在你本命領域，象徵你準備做出重大決定、重新定位自我。太陽進射手後，你會更看重金錢與自我價值，也更敢替自己做選擇。感情上有強烈的吸引力與試探能量。

●射手座

本周的水逆將讓你思緒混亂、睡眠變化或對某件事突然沒有信心。這周最好不要做太急的決定。天蠍新月讓你「放下過去某個結」，適合休息、冥想、做能量清理。太陽進入射手，你的能量正式回升，心情變得明朗，生活重新加速，運勢即將轉強。

●摩羯座

本周的水逆將讓你和某些朋友重新聯絡，也讓你看清哪些人不值得信任。天蠍新月帶來新的人脈機會，有機會加入新團體或開始經營社群。太陽射手讓你需要更多安靜與獨處時間，重新整合下一步方向。

●水瓶座

本周的水逆將讓你回頭檢視某項合作、合約或公開形象，也可能與過去共事的人重新接觸。天蠍新月象徵職場新開局，你可能開始新企劃或新職位。太陽進射手後，人脈活絡，你會被邀約、合作提案增加。

●雙魚座

本周的水逆將讓你重新評估某個學習計劃或旅行安排，也可能遇到來自外縣市或國外的舊人訊息。天蠍新月帶來新的學習、精神成長機會。太陽射手讓你開始聚焦事業，你的表現被看見，曝光度上升。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

