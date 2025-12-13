「淫魔富商」私藏照曝光！　川普、柯林頓等大咖全入鏡

▲川普與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院監督委員會（House Oversight Committee）民主黨籍成員13日公開一批來自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產的照片，畫面中可見多名政商界重量級人物曾在他身邊出入，包括美國現任總統川普、前總統柯林頓、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates），以及英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）等人，再度引發外界關注艾普斯坦生前龐大的權勢交際圈。

CNN與CNBC報導，不少入鏡人物過去早已被揭露與艾普斯坦有過往來，而這次曝光的新照片，可能進一步呈現彼此關係的實際程度。民主黨方面指出，這批照片全數來自艾普斯坦的莊園，整體看來，再次凸顯這名金融家生前確實與眾多權勢顯赫、知名度極高的人物有所交集。

▲▼艾普斯坦留下的照片中，總統川普多次入鏡。（圖／路透）



在公開的照片中，其中一張可見川普（Donald Trump）與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起，但女性臉部已被後製塗黑遮住；另一張畫面則顯示，川普站在艾普斯坦後方，場景看起來像是一場社交活動；還有一張照片中，川普坐在一名女性旁邊，地點疑似是在飛機上。

此外，照片中還出現一堆印有川普漫畫肖像的保險套，上面還寫著「I’m HUUUUGE！」（我超～～大！），旁邊還標示「川普保險套4.50美元」。這款商品出自紐約市的新奇商品店Fishs Eddy，美國國家歷史博物館（National Museum of American History）線上典藏資料則將其形容為「政治諷刺保險套」。

▲印有川普漫畫肖像的保險套。（圖／路透）



其他曝光照片還包括柯林頓（Bill Clinton）與艾普斯坦及其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）和另一對夫婦同框、科技億萬富豪蓋茲與前英國王室成員安德魯王子（Prince Andrew）合照。前哈佛大學校長桑默斯（Larry Summers）以及知名律師德蕭維茲（Alan Dershowitz）也出現在莊園影像中。

民主黨最初先對外公開19張照片，隨後又在同一天釋出另外70張。其中不少只是先前曝光畫面的不同角度。需要強調的是，這些照片並未呈現任何性不當行為，也沒有被認定涉及未成年少女，目前尚不清楚這些照片的拍攝時間、地點或拍攝者身分。

▲美國前總統柯林頓、麥斯威爾以及淫魔富商艾普斯坦。（圖／路透）

這批照片是由共和黨主導的委員會，在持續調查中向艾普斯坦遺產方取得；該委員會至今已公開數萬頁文件、電子郵件與通訊內容，持續延伸出新的調查線索。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發表聲明回應，指控眾院民主黨人「刻意挑選、並隨機塗黑部分畫面，試圖塑造錯誤敘事」。

針對相關照片曝光，川普在白宮被媒體問及時回應表示，「我沒看過那些照片，但每個人都認識這個男人，他在棕櫚灘（Palm Beach）人面很廣。這沒什麼大不了，我對此一無所知。」

▲艾普斯坦留下的照片中也出現微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）與英國前王室成員安德魯王子（Prince Andrew）。（圖／路透）

不過，眾議院監督委員會一名發言人也反批，委員會中的民主黨議員斷章取義挑選照片，並進行有針對性的刪減，試圖捏造關於川普總統的虛假敘事，「我們收到超過9萬5000張照片，但民主黨人只公布其中少數。針對川普總統的騙局已被徹底揭穿，所有文件中都沒有任何證據顯示存在不當行為。」

CNN檢視數千頁艾普斯坦電郵後發現，多年來艾普斯坦反覆提及川普，有時是分析他的行為，有時只是八卦閒聊，有時則是藉此塑造自己「非常了解這位後來成為總統的人」。

與艾普斯坦有過往來的其他人士，即便未被控犯罪，也有不少因此付出職涯或名聲代價。薩默斯不僅暫停在哈佛授課，也辭去OpenAI董事職務，並坦言自己「深感羞愧」，承諾將重建信任、修補關係；安德魯王子則已放棄使用王室頭銜，並否認所有不當指控。