　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「淫魔富商」私藏照曝光！　川普、柯林頓等大咖全入鏡

▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

▲川普與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院監督委員會（House Oversight Committee）民主黨籍成員13日公開一批來自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產的照片，畫面中可見多名政商界重量級人物曾在他身邊出入，包括美國現任總統川普、前總統柯林頓、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates），以及英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）等人，再度引發外界關注艾普斯坦生前龐大的權勢交際圈。

CNN與CNBC報導，不少入鏡人物過去早已被揭露與艾普斯坦有過往來，而這次曝光的新照片，可能進一步呈現彼此關係的實際程度。民主黨方面指出，這批照片全數來自艾普斯坦的莊園，整體看來，再次凸顯這名金融家生前確實與眾多權勢顯赫、知名度極高的人物有所交集。

▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

▲▼艾普斯坦留下的照片中，總統川普多次入鏡。（圖／路透）

▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

在公開的照片中，其中一張可見川普（Donald Trump）與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起，但女性臉部已被後製塗黑遮住；另一張畫面則顯示，川普站在艾普斯坦後方，場景看起來像是一場社交活動；還有一張照片中，川普坐在一名女性旁邊，地點疑似是在飛機上。

此外，照片中還出現一堆印有川普漫畫肖像的保險套，上面還寫著「I’m HUUUUGE！」（我超～～大！），旁邊還標示「川普保險套4.50美元」。這款商品出自紐約市的新奇商品店Fishs Eddy，美國國家歷史博物館（National Museum of American History）線上典藏資料則將其形容為「政治諷刺保險套」。

▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中，出現印有川普漫畫肖像的保險套。（圖／路透）

▲印有川普漫畫肖像的保險套。（圖／路透）

其他曝光照片還包括柯林頓（Bill Clinton）與艾普斯坦及其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）和另一對夫婦同框、科技億萬富豪蓋茲與前英國王室成員安德魯王子（Prince Andrew）合照。前哈佛大學校長桑默斯（Larry Summers）以及知名律師德蕭維茲（Alan Dershowitz）也出現在莊園影像中。

民主黨最初先對外公開19張照片，隨後又在同一天釋出另外70張。其中不少只是先前曝光畫面的不同角度。需要強調的是，這些照片並未呈現任何性不當行為，也沒有被認定涉及未成年少女，目前尚不清楚這些照片的拍攝時間、地點或拍攝者身分。

▲▼前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）以及淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

▲美國前總統柯林頓、麥斯威爾以及淫魔富商艾普斯坦。（圖／路透）

這批照片是由共和黨主導的委員會，在持續調查中向艾普斯坦遺產方取得；該委員會至今已公開數萬頁文件、電子郵件與通訊內容，持續延伸出新的調查線索。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發表聲明回應，指控眾院民主黨人「刻意挑選、並隨機塗黑部分畫面，試圖塑造錯誤敘事」。

針對相關照片曝光，川普在白宮被媒體問及時回應表示，「我沒看過那些照片，但每個人都認識這個男人，他在棕櫚灘（Palm Beach）人面很廣。這沒什麼大不了，我對此一無所知。」

▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中也出現微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）與前英國王室成員安德魯王子（Prince Andrew）。（圖／路透）

▲艾普斯坦留下的照片中也出現微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）與英國王室成員安德魯王子（Prince Andrew）。（圖／路透）

不過，眾議院監督委員會一名發言人也反批，委員會中的民主黨議員斷章取義挑選照片，並進行有針對性的刪減，試圖捏造關於川普總統的虛假敘事，「我們收到超過9萬5000張照片，但民主黨人只公布其中少數。針對川普總統的騙局已被徹底揭穿，所有文件中都沒有任何證據顯示存在不當行為。」

CNN檢視數千頁艾普斯坦電郵後發現，多年來艾普斯坦反覆提及川普，有時是分析他的行為，有時只是八卦閒聊，有時則是藉此塑造自己「非常了解這位後來成為總統的人」。

與艾普斯坦有過往來的其他人士，即便未被控犯罪，也有不少因此付出職涯或名聲代價。薩默斯不僅暫停在哈佛授課，也辭去OpenAI董事職務，並坦言自己「深感羞愧」，承諾將重建信任、修補關係；安德魯王子則已放棄使用王室頭銜，並否認所有不當指控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現
「40年來只休春節」老闆累了　兒不接手歇業
快訊／少時Tiffany認愛了！爆明年秋天結婚
E級DJ藍星蕾被「拍打襲胸」羞問：你們有比牠厲害嗎　粉絲想退

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「淫魔富商」私藏照曝光！　川普、柯林頓等大咖全入鏡

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

俄烏和談陷膠著！　烏克蘭否認已接受撤離烏東

年終最強護照榜！台灣升至36名　前3名都在亞洲

北海道登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝「屍體拖行軌跡」

博通害慘晶片股！費半收黑逾300點　台積電ADR被波及暴跌4.17％

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

「淫魔富商」私藏照曝光！　川普、柯林頓等大咖全入鏡

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

俄烏和談陷膠著！　烏克蘭否認已接受撤離烏東

年終最強護照榜！台灣升至36名　前3名都在亞洲

北海道登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝「屍體拖行軌跡」

博通害慘晶片股！費半收黑逾300點　台積電ADR被波及暴跌4.17％

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

韓國瑜不出席三院會商　民眾黨佩服：賴清德別再玩弄政治公關手段

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答　網驚訝：沒想到是真的

一換一交易！老虎收左投新秀西蒙 藍鳥補強李

畫面曝光！高雄自小客路口左轉　遭對向直行車攔腰撞…180度甩尾

吃完就刺刺癢癢！醫揭異位性皮膚炎飲食地雷：發作時避開2類食物

北市議員選戰／綠營大安文山留趙怡翔缺　甜美劉品妡搶接棒

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

CORTIS趙雨凡真是台灣囝仔！　官方轉發「家鄉是TAIPEI」證實了

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

國際熱門新聞

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

「台灣有事」是脫稿陳述！日議員：個人見解

日登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝屍體拖行軌跡

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

更多熱門

相關新聞

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

好萊塢再爆影視詐騙案。曾執導電影《浪人47》（47 Ronin）的導演卡爾林奇（Carl Rinsch），遭控向串流平台Netflix詐騙鉅額製作費，卻未完成任何作品，反而將資金挪作私人投資與奢華消費。美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨最高90年監禁。

俄烏和談陷膠著　烏克蘭否認已接受撤離烏東

俄烏和談陷膠著　烏克蘭否認已接受撤離烏東

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

路透：輝達擬增產H200　中國企業瘋搶

路透：輝達擬增產H200　中國企業瘋搶

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

關鍵字：

艾普斯坦Jeffrey Epstein淫魔富商川普柯林頓比爾蓋茲北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面