她選擇在家分娩「失血過多亡」！　醫院耗盡血庫救不回

記者吳美依／綜合報導

澳洲30歲健康網紅史黛西（Stacey Warnecke）在家「自然分娩」（freebirth），也就是不接受醫師或助產士等醫療人員協助產子。儘管寶寶健康誕生，她卻因大量出血而死亡。維多利亞州驗屍法庭10日公布死因調查結果，引發各界高度關注。

《澳洲新聞》等外媒引述法庭文件報導，9月29日凌晨3時，史黛西在墨爾本（Melbourne）近郊住家順產，起初狀況良好，但排出胎盤後開始感到不適並大量出血。

史黛西起初拒絕叫救護車，直到清晨4時13分才同意求援，救護人員13分鐘後抵達時，她被目睹躺在分娩池旁地板上，臉色發黃、情緒激動且呼吸急促。

史黛西被緊急送往法蘭克斯頓醫院（Frankston Hospital），接受子宮切除等多項手術，但仍多次心臟驟停，並於上午11時在加護病房宣告不治。

維多利亞州驗屍法庭10日開庭裁定，史黛西的死因為產後大量出血引起的疑似併發症。律師瑞秋（Rachel Ellyard）提到，史黛西因2021年疫苗強制令對醫療體系失去信任，整個孕期都未接受產檢或超音波檢查，僅懷孕初期看過一次家醫，進行血液檢測。她的產後出血情況非常嚴重，以至於「醫院完全耗盡她血型的庫存血液」。

不過，「生產支持員」（birth support worker）艾蜜莉（Emily Lal）拒絕提供證詞，並趁警方抵達前將房屋清理乾淨。她目前被維多利亞州醫療投訴委員會（HCC）禁止提供醫療服務，正在接受調查。

史黛西因為提倡無毒生活方式，分享採用天然食材的食譜，在網路上累積知名度，2019年創辦公司Natural Spoonfuls，與食物品牌合作分享有機食譜。丈夫內森在Instagram發文宣布噩耗時說，「她是我生命中的光，沒有她世界變得黯淡無光。」

法庭接下來將審視史黛西的生產計畫與決定，她對醫療保健的看法，以及新冠疫情後的廣泛影響。本案將於明年3月再次審理。