中國房市賣不動　2026年官方將加大買房作社宅

▲房市持續低迷。（圖／CFP）



文／中央社

部署2026年工作的中共中央經濟工作會議昨天結束。專家分析，今年房地產銷售情況不佳，明年官方將會加大力度去庫存，更多將住宅商品房「收儲」為保障房（類似社會住宅）。

中共中央經濟會議提出明年經濟工作的8項重點任務，其中有關房地產的部分出現在「堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險」這一任務中。

會議指出，著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設。加快構建房地產發展新模式。

財經媒體人劉曉博透過微信公眾號指出，這意味著對去庫存壓力大的三、四線或庫存高的城市，會有更多去庫存、收購現有房屋的支持。對於一線和強二線城市，則更側重控增量、優供給，大城市的優質資產稀缺性會被進一步強化。

文章說，「收儲」將是未來一兩年房市去庫存的主流模式，市場上過剩的房源被國家隊買走變成了保障房，商品房市場的供需關係會改善，有助於價格穩定。

第一財經報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進也認為，明年房市政策的關鍵詞是「去庫存」。易居研究院全國百城庫存報告顯示，11月全國百城去庫存週期已為27.4個月，為歷史新高且超過了去年高點，去庫存壓力非常大。

嚴躍進說，新增保障房的工作未來會有較大的調整，其房源會更多來源於轉化的現有商品房。「目前，這些存量商品房主要來源於開發商的新房項目，不排除後續拓展至二手房領域的可能性。」

上海證券報引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，明年房地產政策重點之一是繼續推動房地產市場止跌回穩，預計將在供需兩方面發力。其中，各地會用好專項債資金，更大力度收購商品房用作保障房，積極推進城中村改造和舊改，釋放剛性需求。與此同時，未來還可能通過針對居民房貸定向降息、財政補貼等方式，加大居民購房支持力度。

王青認為，未來房地產行業要逐步形成以租售並舉、建設「好房子」、回歸房地產居住屬性為核心的新發展模式。明年還可能針對房地產交易環節實施有力度的稅費減免，這方面仍有政策空間。

房地產依舊是當前拖累中國經濟的重要因素。1到10月份，民間固定資產投資年減4.5%，主因房地產投資疲弱。1到10月份，全國房地產開發投資年減達14.7%，再創新低；其中，住宅投資年減13.8%。

2024年5月，中國央行宣布將設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作保障性住房。到了同年9月底，中國央行擴大這項政策，將向金融機構發放再貸款的比例，從貸款本金的60%提升到100%。

但房地產「收儲」所需的資金量級可能更大。今年1月，中國財政部官員表示，研究擴大專項債的使用範圍，2025年新增發行的專項債額度內，地方可統籌安排用於土地儲備和收購已建成的商品房作為保障性住房。近日的中央經濟工作會議顯示，2026年相關「收儲」措施還會擴大。