　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國房市賣不動　2026年官方將加大買房作社宅

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲房市持續低迷。（圖／CFP）

文／中央社

部署2026年工作的中共中央經濟工作會議昨天結束。專家分析，今年房地產銷售情況不佳，明年官方將會加大力度去庫存，更多將住宅商品房「收儲」為保障房（類似社會住宅）。

中共中央經濟會議提出明年經濟工作的8項重點任務，其中有關房地產的部分出現在「堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險」這一任務中。

會議指出，著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設。加快構建房地產發展新模式。

財經媒體人劉曉博透過微信公眾號指出，這意味著對去庫存壓力大的三、四線或庫存高的城市，會有更多去庫存、收購現有房屋的支持。對於一線和強二線城市，則更側重控增量、優供給，大城市的優質資產稀缺性會被進一步強化。

文章說，「收儲」將是未來一兩年房市去庫存的主流模式，市場上過剩的房源被國家隊買走變成了保障房，商品房市場的供需關係會改善，有助於價格穩定。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

第一財經報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進也認為，明年房市政策的關鍵詞是「去庫存」。易居研究院全國百城庫存報告顯示，11月全國百城去庫存週期已為27.4個月，為歷史新高且超過了去年高點，去庫存壓力非常大。

嚴躍進說，新增保障房的工作未來會有較大的調整，其房源會更多來源於轉化的現有商品房。「目前，這些存量商品房主要來源於開發商的新房項目，不排除後續拓展至二手房領域的可能性。」

上海證券報引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，明年房地產政策重點之一是繼續推動房地產市場止跌回穩，預計將在供需兩方面發力。其中，各地會用好專項債資金，更大力度收購商品房用作保障房，積極推進城中村改造和舊改，釋放剛性需求。與此同時，未來還可能通過針對居民房貸定向降息、財政補貼等方式，加大居民購房支持力度。

王青認為，未來房地產行業要逐步形成以租售並舉、建設「好房子」、回歸房地產居住屬性為核心的新發展模式。明年還可能針對房地產交易環節實施有力度的稅費減免，這方面仍有政策空間。

房地產依舊是當前拖累中國經濟的重要因素。1到10月份，民間固定資產投資年減4.5%，主因房地產投資疲弱。1到10月份，全國房地產開發投資年減達14.7%，再創新低；其中，住宅投資年減13.8%。

2024年5月，中國央行宣布將設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作保障性住房。到了同年9月底，中國央行擴大這項政策，將向金融機構發放再貸款的比例，從貸款本金的60%提升到100%。

但房地產「收儲」所需的資金量級可能更大。今年1月，中國財政部官員表示，研究擴大專項債的使用範圍，2025年新增發行的專項債額度內，地方可統籌安排用於土地儲備和收購已建成的商品房作為保障性住房。近日的中央經濟工作會議顯示，2026年相關「收儲」措施還會擴大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國房市賣不動　2026年官方將加大買房作社宅

陸商家掛「火焰螢幕」　住戶「以為失火」叫了5輛消防車

寒流一波波！陸冰雪經濟大起　國產雪具價格飆漲100％還熱銷斷貨

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

上海松江工地傳挖出銀元　民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號　降準降息首提「靈活高效」

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

想販毒砸159萬「買到1包味精」　陸男1原因免罰

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

中國房市賣不動　2026年官方將加大買房作社宅

陸商家掛「火焰螢幕」　住戶「以為失火」叫了5輛消防車

寒流一波波！陸冰雪經濟大起　國產雪具價格飆漲100％還熱銷斷貨

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

上海松江工地傳挖出銀元　民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號　降準降息首提「靈活高效」

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

想販毒砸159萬「買到1包味精」　陸男1原因免罰

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

41受虐品種貓開放認養！2百人登記擠破頭　盼給喵星人一個家

加油再等等！　下週國內汽、柴油估有望降2到3角

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

「張藝興」退出染色體娛樂股東行列

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐

陸棋手比賽「腿夾手機」　用軟體作弊

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝 1KM外目標實彈射擊

砸36萬買「毒」　男免罰奇葩原因曝光

上海松江工地傳挖出銀元 民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁 「食物配醋」連口香糖都可以

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣 0度線跨長江降溫超10度

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

陸金剛石產業鏈形成規模 「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

中俄巡航！中方諷：日本沒必要大驚小怪

更多熱門

相關新聞

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號 降準降息首提「靈活高效」

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號 降準降息首提「靈活高效」

大陸中央經濟工作會議10日至11日在北京舉行，會議總結2025年經濟情況並部署2026年重點任務，傳遞「穩中求進、提質增效」的政策訊號。本次會議首次在降準降息操作上提出「靈活高效」，並強調要發揮存量與增量政策的集成效應。會議凸顯穩預期、穩市場與擴大內需的重要性，為2026年經濟佈局定調。

財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」　草湖5千坪地變現4.3億

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」　草湖5千坪地變現4.3億

台股狂飆新高點　資金悄悄轉投市中心資產

台股狂飆新高點　資金悄悄轉投市中心資產

高雄小資族浮現退場訊號　平均購屋36.6坪創最小紀錄

高雄小資族浮現退場訊號　平均購屋36.6坪創最小紀錄

關鍵字：

房市

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面