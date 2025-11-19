腳踏車騎上人行道被警攔　他嗆「狗男女」法院公道價1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

民眾阿青（化名）今年9月間因騎乘腳踏車行駛於人行道上，被2名警員攔查，他竟當場罵出「狗男女還背槍」、「你們2個狗男女啊！欺負我1個」等話，因而挨告；但他辯稱，自己當時是在說附近有很多黑狗。台中地院法官日前審理之後，沒有採信阿青的說詞，並依犯公然侮辱罪，判處他拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲阿青將腳踏車騎上人行道，被警員攔查舉發。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿青今年9月間在台中市區將腳踏車騎上人行道，被2名警員攔查並要求出示身分證件，他竟心生不滿，當場說出「他這個黑狗兄黑母狗啊！說出來隨便咬人，狗男女啊！」、「狗男女啊！狗男女還背槍」、「你們2個啊！你們2個狗男女啊！欺負我1個」、「你們在一起不是狗男女？」、「狗男女啦」等話，貶損2名警員的人格及名譽，結果當場被以現行犯逮捕。

阿青到案之後矢口否認涉犯任何公然侮辱的行為，他辯稱當時自己不是在罵警員，而是在說市場附近有很多黑狗。不過，檢方經檢視警員職務報告、密錄器影像光碟等證據之後，認為警員的指述屬實，阿青所辯顯然是卸責之詞，不足採信，訊後仍依法將他起訴。

台中地院法官認為，阿青在不特定人得以共見共聞的人行道上，對2名警員辱罵「狗男女」，足以使人精神上、心理上感受到難堪、不快之情，確實屬於侮辱、輕蔑的言詞，考量到他的犯罪手段、否認犯罪的態度，最終依犯公然侮辱罪，判處他拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。