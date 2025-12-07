國1北溪州路段3車追撞！廂型車翻覆　一度回堵5公里

▲國1北向溪州路段追撞翻覆。（圖／翻攝自國1路況群）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北向溪州路段今(7日)下午發生一起驚險的連環追撞事故，一輛廂型車疑似未保持安全距離，撞上前方車輛後，又波及另一輛轎車當場翻覆在內線車道，所幸整起意外並未造成人員受傷，事故一度造成後方車流回堵超過5公里，國道警方隨即進行拖吊作業迅速排除，詳細肇因尚待釐清。

今日下午近2時，國道1號北向220公里處，彰化溪州鄉路段，根據警方初步調查，一名24歲劉姓男子駕駛廂型車，行經內側車道時疑似因未保持適當安全距離，先撞擊前車再推撞前方轎車。強大的撞擊力道導致劉男駕駛的車輛失控側翻，橫倒在車道上，場面相當驚險。

▲國1北向溪州路段追撞翻覆。（圖／警方提供）

事故發生後，國道警方立即趕赴現場處理。經檢測，三方駕駛人的酒測值均為零，排除酒駕可能。事故車輛占據內線車道，造成後方車流嚴重回堵，車龍長達5公里。警方與相關單位迅速進行拖吊與排除作業，在下午2時19分即完全排除，全線恢復正常通車。

國道警方呼籲，駕駛人行駛高速公路務必遵守行車安全規定，尤其應保持足夠的安全距離，並隨時注意前方車流狀態，本案的詳細肇事原因，將由國道公路警察局第三公路警察大隊進一步調查釐清。

▲國1北向溪州路段追撞。（圖／民眾提供）