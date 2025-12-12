人夫戀愛腦暴衝！塞信喊「妳是命中妻」　被拒竟闖門提親壓地強摸

▲已婚男迷戀鄰居1年半狂塞情書，闖屋壓制揉胸還辯「仙佛安排」。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

新北已婚高姓男子迷戀鄰居，1年多來狂塞情書、傳LINE騷擾，信中自稱對方是「命定妻宮」、「緣定三生」，甚至寫下「仙佛安排」、「天賜良緣」等怪力亂神詞句，遭拒後，他竟趁門未鎖闖入，將女鄰居壓制強摸胸部，造成多處受傷。士林地院痛批他以「天意、仙佛」掩飾私慾，判刑4年10月。

高男與阿香（化名）為多年鄰居，他明知已婚卻對阿香產生執念，從2022年開始持續以紙條、信件、貼門縫紙條等方式追求。多封信件內容顯示，高男不僅稱阿香是他「命宮註定的賢妻」、2人「緣定三生」，甚至引用民俗與算命話語，聲稱仙佛安排2人結為連理，還揚言願意為她離婚、賣屋，甚至說「太太若同意，就不算邪淫」。阿香長期受到干擾，生活明顯受影響。

去年8月15日深夜，高男見阿香家門未上鎖，竟直接推門進屋，將阿香壓制在地並搓揉胸部；阿香激烈反抗並咬傷他手指才得以脫身，驚恐逃出向社區保全求助。警方到場後，在屋內發現高男遺留的一雙藍色拖鞋，並記錄阿香臉部、唇部與頸部拉傷等傷勢。警方與法院先後曾對高男發出書面告誡與保護令，命其不得接近阿香，但他仍於今年1月找友人陪同前往阿香哥哥住處「提親」，再次違反保護令。

法官審理認為，高男的行為從跟騷、塞信，逐漸升高到闖屋強制猥褻，再到違反保護令，顯示明顯持續性與強度增加，不但造成阿香身心重大創傷，也顯示再犯風險極高。

同時特別指出，高男以「天意、仙佛」等語合理化自己的追求，其實只是掩飾無法克制的一己私慾，毫無可憫恕之處，且他在偵查中否認犯行、編造說法，直到審判時證據明確才坦承，悔意有限。

合議庭綜合犯行、動機、傷害程度與再犯風險，法院依侵入住宅強制猥褻、跟蹤騷擾、違反保護令等罪，判決高男應執行有期徒刑4年10月，其中6月得易科罰金。至於犯案時遺留的藍色拖鞋並非違禁物，法院未宣告沒收。

