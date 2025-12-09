5歲女童炫耀拿到糖果…驚吐「碰到雞雞」　變態直排輪教練判4年

▲吳姓直排輪教練涉嫌猥褻女童遭判刑4年，台中高分院近日駁回上訴。（示意圖／VCG）



記者白珈陽／台中報導

苗栗縣吳姓幼兒園直排輪教練，去年1月間在幼兒園如廁時，涉嫌哄騙1名也進廁所的5歲女童，要女童閉上眼睛，以下體觸碰女童嘴唇，再給女童糖果，要女童不可以跟其他人說；事後女童母親來接下課，女童向2個姊姊分享從教練手中拿到糖果，「有碰到教練雞雞」，家長憤而報案。一審依強制猥褻罪判刑4年，吳不服上訴，台中高分院二審近日駁回。

判決指出，吳男當時派駐在苗栗某幼兒園當直排輪教練，每週三下午都會固定前往教學，去年1月傍晚，吳在幼兒園內的廁所小便，剛好1名5歲女童也進廁所，他哄騙女童把眼睛閉上，再將下體觸碰女童嘴唇，女童感覺有異物碰到而張開眼睛，看到教練把褲子脫掉用下體碰她。

隨後又有另名女童進廁所，吳男馬上穿上褲子洗手，並拿出1顆糖果給被害女童，要求女童不要告知別人給糖果的事情。

下課後女童母親開車載女童的2個姊姊，一起來幼兒園接女童，女童上車後告訴姊姊很開心，拿出糖果放在手上給姊姊看，「這是教練給的，有看到、碰到教練的雞雞」，母親始獲上情，報警處理。

苗栗地院一審審理時，吳男否認犯行，辯稱是女童一進廁所就主動要糖果，他因擔心其他小朋友會產生嫉妒，才要女童不可以跟其他小朋友炫耀。

法官審酌，女童對吳男猥褻行為描述詳細，其年紀尚幼，應無性經驗及常識，倘非真實發生過、親身經歷使其記憶有所根本，實難任意杜撰上開猥褻情節或強行記憶，應無受他人指導而故為虛偽可能；另勘驗監視錄影畫面，吳在廁所內待了2分24秒，男性應不需如此久的時間，認定吳男有強制猥褻犯行，判刑4年。

吳不服上訴，台中高分院認為他罪證明確，且經過調查，吳男先前已有2次對14歲以上未滿16歲女子合意性交紀錄，於緩刑期間又犯本案，加上他未對本案被害人道歉、賠償，毫無悔意，予以駁回，仍可上訴。