關西新秘境悄爆紅！內行人搶搭「紫檀色神秘列車」　日人也瘋玩

▲青之吉號 。（圖／翻攝至近畿日本鉄道粉專）

記者吳奕靖／高雄報導

日本一直是台灣旅客最愛的旅遊國度，但近期社群上悄悄掀起一股「關西深度旅旅風」。這是連日本人都搶到崩潰的魔性路線，從搭上紫檀色觀光特急 AONIYOSHI（青之吉號），一路從千年古寺走到秘境海岸，最後抵達日本三大茅葺聚落之一的美山町，讓許多旅客直呼「像打開另一個關西世界」。

青之吉號最大亮點，就是整個車體以象徵奈良時代最高位階的「紫檀色」打造，車廂內到處都是天平文化元素，窗框花紋、座椅線條、細節裝飾都帶有古雅氣息，被旅人形容「像坐在1300年前的時光隧道」。因為車廂少、座位更少，日本網友甚至抱怨：「不誇張，訂票難度跟五月天演唱會一樣！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大阪城公園展現歷史與綠意交融的代表景觀（圖／信用國際旅行社提供）

這趟路線被稱為「關西最舒服的深度玩法」。行程一路往北，從京都代表性的南禪寺、水路閣散步開始，接著眺望著名的日本三景—天橋立，再沿丹後海岸欣賞無邊海色，最後走進美山町合掌村感受純樸農村的慢節奏。每站停留時間都抓得剛剛好，不走馬看花，也不瘋狂移動，旅客反而真正看見關西的層次深度。

除了景點精挑細選，這趟旅程也帶旅客到許多「內行人才知道」的地方。像是擁有 2500 年歷史、被認為是伊勢神宮本源的伊勢籠神社，莊嚴程度讓許多旅客印象深刻；大阪城公園的雄偉石牆與百萬坪綠地彰顯古城風範；神戶的「後花園」有馬溫泉老街則用金湯銀湯、懷舊商店街和在地小吃，讓人一秒走進日劇場景，難怪自古就被稱為「天皇御湯」。

深度旅遊另一個重點就是「吃」。這趟關西行程美食密度超高，長腳蟹吃到飽、涮涮鍋吃到飽、日式燒肉、陶板料理、御膳套餐…每天都像在打美食副本，不用擔心踩雷，旅客一致讚爆。有網友也揭露「信用卡友限定福利」：卡友報名這條路線，不但全程能分期旅費，青之吉號還是保證搭乘。「我自由行搶三次都失敗，結果跟團一次就上車，還玩得比我預期更深入，真的挖到寶。」旅客笑說。

▲美山町合掌村 周圍被山脈包圍 。（圖／信用國際旅行社提供））

信用國際旅行社總經理蘇麗珠指出，這趟「關西深度青之吉號路線」高雄、桃園都能出發，航班為華航或長榮，五天行程節奏剛好，既搭得到夢幻列車、看海景、泡溫泉、走百年神社，又吃得滿意又輕鬆，再加上有信用卡支持分期付款進行旅行出遊，已經成了近期討論度最高的關西新玩法。