被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生驚悚意外，一架小飛機緊急迫降95號州際公路（I-95）時，竟然直接撞上一輛行駛中的轎車，事故過程被後方行車記錄器完整拍下。如今，聯邦航空總署（FAA）已經介入主導此案調查。

▲佛州發生小飛機追撞轎車的驚險事故。（圖／翻攝X）



根據畫面，小飛機從後方高速追撞之後，因為衝撞力道而彈到轎車車頂，隨後墜落至受害轎車左側。儘管撞擊瞬間火花四濺，所幸受害轎車並未翻覆，僅是車體變形，並且滑向右側道路。

提供行車記錄器畫面的吉姆（Jim Coffey）向當地媒體Spectrum News 13表示，「我們看到飛機從天而降」，距離撞上自己的車輛僅有幾秒之差。他的兒子彼得（Peter Coffey）也目睹整個過程，「我希望飛機能降落到旁邊，但砰地一聲，（飛機）輪子直接撞到車子後方。」

A driver of a car suffered minor injuries after a plane crashed into it as it landed on Interstate 95 in Brevard County, according to the Florida Highway Patrol.



Get more here: https://t.co/nDpsGf0dEs pic.twitter.com/PD4UDIpxYb — Spectrum News 13 (@MyNews13) December 9, 2025

《紐約郵報》報導，這起事故發生在當地時間8日傍晚5時45分，I-95行經可可市（Cocoa）的南向車道上。佛州公路巡邏隊（FHP）表示，這架「固定翼多引擎飛機」嘗試迫降過程中，從天空俯衝而下，直接撞擊一輛2023年款豐田（Toyota）Camry轎車。

事故現場照片顯示，轎車後車廂嚴重損毀，飛機機鼻和機輪散落一地。57歲女性轎車駕駛被送往當地醫院治療，奇蹟般地僅受輕傷。機上2名男性，包括27歲飛行員及乘客均未受傷，事後留在現場配合調查。