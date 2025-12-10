　
國際

被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生驚悚意外，一架小飛機緊急迫降95號州際公路（I-95）時，竟然直接撞上一輛行駛中的轎車，事故過程被後方行車記錄器完整拍下。如今，聯邦航空總署（FAA）已經介入主導此案調查。

▲▼車開一半「被飛機追撞」！從天而降削過車頂　驚悚瞬間全錄下。（圖／翻攝X）

▲佛州發生小飛機追撞轎車的驚險事故。（圖／翻攝X）

根據畫面，小飛機從後方高速追撞之後，因為衝撞力道而彈到轎車車頂，隨後墜落至受害轎車左側。儘管撞擊瞬間火花四濺，所幸受害轎車並未翻覆，僅是車體變形，並且滑向右側道路。

提供行車記錄器畫面的吉姆（Jim Coffey）向當地媒體Spectrum News 13表示，「我們看到飛機從天而降」，距離撞上自己的車輛僅有幾秒之差。他的兒子彼得（Peter Coffey）也目睹整個過程，「我希望飛機能降落到旁邊，但砰地一聲，（飛機）輪子直接撞到車子後方。」

《紐約郵報》報導，這起事故發生在當地時間8日傍晚5時45分，I-95行經可可市（Cocoa）的南向車道上。佛州公路巡邏隊（FHP）表示，這架「固定翼多引擎飛機」嘗試迫降過程中，從天空俯衝而下，直接撞擊一輛2023年款豐田（Toyota）Camry轎車。

事故現場照片顯示，轎車後車廂嚴重損毀，飛機機鼻和機輪散落一地。57歲女性轎車駕駛被送往當地醫院治療，奇蹟般地僅受輕傷。機上2名男性，包括27歲飛行員及乘客均未受傷，事後留在現場配合調查。

12/08 全台詐欺最新數據

上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘 氧氣罩全落下...乘客嚇到寫遺言

上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘 氧氣罩全落下...乘客嚇到寫遺言

上海一架飛往日本成田機場的航班IJ004昨（6月30日）日因不明原因，在一萬公尺高空急墜10分鐘，降至約3000公尺處才停止下墜，機上乘客彷彿經歷一場生死關，不少人紛紛在過程中拍下「最後身影」，甚至有乘客用手機寫下「遺言」，交代銀行密碼。幸運的是，班機成功迫降大阪，機上人員均安。

空巴客機「濃煙竄機艙」迫降　空服員死亡

空巴客機「濃煙竄機艙」迫降　空服員死亡

乘客鬥毆互咬　飛機迫降延誤4小時

乘客鬥毆互咬　飛機迫降延誤4小時

波音737飛機空中起火　驚險迫降畫面曝

波音737飛機空中起火　驚險迫降畫面曝

俄小飛機迫降　1亡4人生死不明

俄小飛機迫降　1亡4人生死不明

