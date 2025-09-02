　
政治

影／「護國神犬」培訓過程曝　「K9」軍犬分隊在社群有超高人氣

▲▼文化總會與軍聞社再次合作，今天（2）推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集的主角是於社群網路擁有高人氣的「K9」軍犬分隊。（圖／文化總會提供）

▲文化總會與軍聞社再次合作，今天（2）推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集的主角是於社群網路擁有高人氣的「K9」軍犬分隊。（圖／文化總會提供，下同）

記者陶本和／台北報導

在九三軍人節前夕，文化總會與軍聞社再次合作，今天（2）推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集的主角是於社群網路擁有高人氣的「K9」軍犬分隊，從培訓過程、勤務內容、到退役的相關機制，帶領國人一窺這群「護國神犬」們的真實日常樣貌。

身穿專用背心、腳踏犬鞋的「K9」（取自英文單字「canine」的同音異詞），是各國對軍警犬的統稱。國防部憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊，負責總統府、元首蒞臨場合及大型活動現場的場地安全偵檢，是國軍中唯一運用犬隻執行反恐偵爆任務的單位。由領犬員與軍犬搭檔密切合作，搜尋並排除爆裂物等潛在威脅，維護重要場所與人員安全。

▲▼文化總會與軍聞社再次合作，今天（2）推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集的主角是於社群網路擁有高人氣的「K9」軍犬分隊。（圖／文化總會提供）

「這些英氣十足的偵爆犬，都曾是一隻隻軟萌可愛的小狗。」軍犬訓練師王博民上士說，憲兵軍犬的培訓大多從財政部關務署緝毒犬培訓中心開始，自2018年起，國軍與中心合作，以拉布拉多犬作為培育的犬種。

王博民表示，幼犬自出生即接受循序漸進的訓練，以遊戲方式開發嗅覺與探索本能，學習不同材質環境的適應力，在陪伴與鼓勵中逐步養成，讓這些幼犬為未來的任務奠定開心正向的基礎。

為提升社會適應性，王博民說，幼犬自兩個月至一歲就會進入寄養家庭。由寄養家庭帶著牠們熟悉學校、車站、公園等公共環境，建立對人群與設施的認知。在一歲後犬隻便會被分派至不同單位，雖然離別令人傷感，寄養家庭仍將小愛化為對國家的大愛，以見證牠們成為「護國神犬」為榮。此階段的社會化訓練，決定了犬隻未來能否勝任各項重要任務。

▲▼文化總會與軍聞社再次合作，今天（2）推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集的主角是於社群網路擁有高人氣的「K9」軍犬分隊。（圖／文化總會提供）

王博民指出，完成社會化後，將依犬隻的特質分配，進入緝毒或偵爆專業訓練。目前在公務單位服勤的專業工作犬，包含了行政院農委會防疫局的檢疫犬、各縣市政府消防局的搜救犬，以及憲兵指揮部的偵爆犬與緝毒犬。

他說，軍犬能以敏銳嗅覺辨識空氣中微量化學成分，成為任務防線第一環。其裝備亦隨需求進化，包括防掙脫背心、保護腳掌與跡證的犬鞋，以及迅速傳達指令的皮革牽繩，確保在危險場域中發揮最大效能。

王博民表示，在軍犬訓練中有句名言「Trust Your Dog」，意即透過完全的信任來建立夥伴關係。軍犬與領犬員是最重要的工作夥伴，在台灣軍犬分隊的訓練理念中不是服從，而是透過遊戲、互動與肯定來建立信賴與默契。

▲▼文化總會與軍聞社再次合作，今天（2）推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集的主角是於社群網路擁有高人氣的「K9」軍犬分隊。（圖／文化總會提供）

他說，這樣的關係不只是存在於公務期間，在日常生活中也必須與犬隻保持最真誠的互動，悉心讀取牠們所要傳遞的訊息，並讓犬隻能在持續的成就感中維持對工作的熱情。

王博民表示，依據《動物保護法》的規範，工作犬的服務年限為四年，衡量其體力與工作品質後最長可延役三年。退役後的犬隻，將由憲兵指揮部安排分階段認養，以原領犬員與寄養家庭優先，期望牠們能與熟悉的人相伴，展開最幸福的「第二犬生」。

他說，在有限的歲月中，如何讓這群忠誠的夥伴能發揮自己最專業的能力執行勤務，並在退役後擁有得以安養天年的歸宿，始終是全體軍犬分隊心上重中之重。

 

09/01 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

警犬斷腿爬回找領犬員　搶救仍離世

警犬斷腿爬回找領犬員　搶救仍離世

哥倫比亞偵爆犬桑松(Sansón)在一場行動中被炸斷腿，即使身受重傷仍一心爬回領犬員身邊，遺憾的是經過一周搶救，桑松仍然因心肺功能停止而離世。警犬隊為牠舉辦告別式，領犬員舉著牠的遺照，並獻上鮮花，也準備了專屬的項圈、藍色玩具球，在其他警犬的陪伴下，送桑松最後一程。

英雄嗅探犬被炸斷一條腿　重傷回主人身邊

英雄嗅探犬被炸斷一條腿　重傷回主人身邊

38隻狗同時散步　打破世界紀錄

38隻狗同時散步　打破世界紀錄

福星見老同事遺照　深情凝視嗅聞

福星見老同事遺照　深情凝視嗅聞

偵爆犬退休收「網球浴」歡迎摸摸了

偵爆犬退休收「網球浴」歡迎摸摸了

軍犬偵爆犬護國神犬K9

