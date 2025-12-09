王齊麟曬李洋合照喊「第1次和長官吃飯這麼自在」！網笑：不准沒大沒小

▲王齊麟曬李洋合照喊「長官好親民」。（取自王齊麟臉書）

體育部長李洋過去曾與羽球選手王齊麟搭檔，2人曾在東京、巴黎奧運拿下金牌，李洋之後在2024年宣布退役，之後更接下首任運動部部長。王齊麟今（9）日曝光2人的合照，並且發文喊，「第一次和長官吃飯能這麼輕鬆自在」。網友則留言打趣，「不准對部長沒大沒小」。

「部長好」，王齊麟今天透過臉書發文並且曬出與李洋的合照，文中還說，「終於有機會和部長合照了，第一次和長官吃飯能這麼輕鬆自在，真是親民的好長官」。從照片中可以看到，2人穿著休閒，王齊麟比出敬禮的姿勢，而李洋則笑著比「YA」，可見2人交情依舊非常好。

貼文一出後，網友紛紛笑喊，「久違的照片，一樣親切」、「兩位都好親切」、「不准對部長沒大沒小」、「部長很可愛」、「麟洋配回來了」、「部長拍照可以這麼可愛的嗎」、「兩人在一起的畫面，就是那麼無可取代的舒服」。

李洋過去與王齊麟搭檔組成「麟洋配」，且在2次奧運拿下金牌，成為奧運史上首次由相同組合連續贏得男雙金牌的紀錄，李洋也在2024年宣布於2024年世界羽聯年終總決賽後正式退役，之後還接下了首任運動部部長。



